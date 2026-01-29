ETV Bharat / state

हल्द्वानी फेक स्थाई प्रमाण पत्र मामला, अब तक 115 सर्टिफिकेट पाये गये फर्जी, जांच जारी

जांच अभियान के तहत अब तक करीब 2000 स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग की जा चुकी है

HALDWANI FAKE CERTIFICATE CASE
हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: तहसील में चल रही प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अब तक 2000 प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग के दौरान 115 प्रमाण पत्रों में अनियमितता मिली है. जिसके बाद सभी 115 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया है. एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पांच वर्षों में बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है.

हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों को लेकर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है. उप जिला अधिकारी हल्द्वानी द्वारा कराई जा रही जांच में अब तक 115 स्थाई निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं. जिन्हें निरस्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में बनाए गए स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की गहन जांच के बाद की जा रही है.

प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए उप जिला अधिकारी राहुल शाह के नेतृत्व में प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग और रिकॉर्ड मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई. जांच के दौरान दस्तावेजों में अनियमितताएं, गलत पते और अपूर्ण अभिलेख सामने आए. जिसके आधार पर प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित किया गया.

हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामला (ETV Bharat)

उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने बताया जांच अभियान के तहत अब तक करीब 2000 स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग की जा चुकी है. इनमें से आज 25 और स्थाई निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. जिन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही अब तक कुल 115 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जा चुका है.

गौरतलब है पूर्व में कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में शिकायत मिली थी कि वनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं. जिस पर कमिश्नर दीपक रावत ने उक्त क्षेत्र के एक सीएचसी सेंटर में छापेमारी कर कई प्रकार की अनियमितता मिली. जिसके बाद मामले में तहसील प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद के सभी तहसीलों में पांच साल पूर्व सभी प्रमाण पत्रों के जांच के आदेश भी दिए. तब से लेकर हल्द्वानी तहसील सहित जनपद की तहसीलों में बनाए गए प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है.

पढ़ें---

TAGGED:

हल्द्वानी तहसील न्यूज
हल्द्वानी तहसील फर्जी प्रमाण पत्र
हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामला
HALDWANI FAKE CERTIFICATE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.