हल्द्वानी गाड़ियों के शोरूम में चोरी, तीन एक्टिवा गायब, सीसीटीवी में कैद घटना

हल्द्वानी: रामपुर रोड स्थित एक दो पहिया वाहन के शोरूम से तीन स्कूटी और स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का मामला सामने आया है. शोरूम मालिक की कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी है. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

हल्द्वानी के एक दो पहिया वाहन शोरूम से तीन स्कूटी और अन्य पार्ट्स गायब होने के मामले में शोरूम में हड़कंप मच गया. आनन फानन में शोरूम मालिक ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक रामपुर रोड स्थित बालाजी मोटर्स नाम से दो पहिया वाहनों का शोरूम है. जिसके मालिक राजेश बंसल हैं.

12 दिसम्बर को वह शोरूम में पहुंचे. जहां उन्होंने वाहनों और पार्ट्स का स्टॉक का मिलान कराया. जिसमें तीन स्कूटी एक्टिवा, जिनका चेसिस न0 ME4JK361LSD196505,ME4JK431JSG010119, ME4JK363DSW002651 कम पाई गई. इसके साथ ही कई स्पेयर पार्ट्स भी गायब मिले. इसके बाद शोरूम में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की गई. वे कुछ भी नहीं बता पाए.