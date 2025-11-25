ETV Bharat / state

हल्द्वानी सहकारिता मेले का धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ, कल हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री

हल्द्वानी सहकारिता मेले में सरकारी विभागों के 25 स्टॉल लगाए गए हैं.

HALDWANI SAHKARITA MELA
हल्द्वानी सहकारिता मेला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 3:38 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया. मेले में प्रदेश भर की महिला समूह और अन्य स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल्स लगाये गये हैं. हल्द्वानी सहकारिता मेला 1 नवम्बर तक चलेगा. हल्द्वानी सहकारिता मेले में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे.

हल्द्वानी में सहकारिता मेले की आज से शुरुआत हो गई है. सहकारिता मेल 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा. मेले में सरकारी विभागों के 25 स्टॉल लगाए गए हैं. अन्य व्यावसायिक स्टॉल 100 से अधिक हैं. सहकारिता मेले का उद्देश्य उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. मेले का उद्घाटन आज़ सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने किया.इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरित किये गये.

हल्द्वानी सहकारिता मेला (ETV Bharat)

सहकारिता मेले में कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिकरत करेंगे. उद्घाटन के अवसर पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा सहकारिता में जीरो प्रतिशत में ऋण किसानों को दिया जा रहा है. अब तक करीब 8000 करोड़ का ऋण किसानों को दिया जा चुका है. यही नही अब सहकारिता के जरिये लोग जन औषधि केंद्रीय, CSC सेंटर और पेट्रोल पंप भी खोल सकेंगे. कार्यक्रम में महिला समूहों को लाखों रुपए के चेक वितरित किये गये.

नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा सहकारिता के जरिए किसान और स्वयं सहायता समूह को बड़ा लाभ पहुंचा है. सहकारिता का एक बड़ा स्वरूप उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा राज्य सरकार लगातार विकास के काम कर रही है. नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा सहकारिता मेले में स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है.

पढ़ें- उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे 'सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड' से सम्मानित, जानिए क्यों?

पढ़ें- उच्च शिक्षा पर उत्तराखंड सरकार का फोकस, राष्ट्रीय रैंकिंग पर नजर, जानिये अबतक के बदलाव

पढ़ें- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा सहकारिता आंदोलन, धन सिंह रावत ने की घोषणा

पढ़ें- उत्तराखंड शिक्षा विभाग में इन अफसरों को मिला प्रमोशन, रिक्तियां भरने से ऐसे होगा फायदा

Last Updated : November 25, 2025 at 4:26 PM IST

TAGGED:

हल्द्वानी सहकारिता मेला
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत
सहकारिता मेला शुभारंभ
HALDWANI SAHKARITA MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.