हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, कांग्रेस ने शुरू किया सत्याग्रह, चरखा चलाकर दिया बड़ा संदेश
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले के बाद कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 3, 2026 at 3:39 PM IST
हल्द्वानी: कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दलित उत्पीड़न के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया. बुद्ध पार्क में आयोजित सत्याग्रह में राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार भी शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर शांतिपूर्ण विरोध जताया. साथ ही राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की. कांग्रेस ने रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की.
हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में गुरुवार को कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दलितों के कथित उत्पीड़न के विरोध में आयोजित किया गया. सत्याग्रह आंदोलन में राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार भी शामिल हुए.
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया. कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता और विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है. ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है.
कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की. हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं है. उन्होंने कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग दोहराई. सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी. उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता और शुद्धिकरण मामले में कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें:
- राहुल गांधी पर मुकदमे से लेकर हल्द्वानी और दिल्ली तक सियासी संग्राम, एक क्लिक में जानें खड़गे मंच शुद्धिकरण विवाद की कहानी
- खड़गे 'शुद्धिकरण' विवाद और राहुल गांधी पर FIR पर भड़की कांग्रेस; देशव्यापी आंदोलन की तैयारी
- सम्मान या वोट बैंक का खेल! समझिए 2027 उत्तराखंड चुनाव में 'दलित फैक्टर' क्यों बना सबसे अहम?
- हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, 7 सितंबर को सीएम आवास घेरेगी कांग्रेस, जानिए पूरी प्लानिंग