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हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, कांग्रेस ने शुरू किया सत्याग्रह, चरखा चलाकर दिया बड़ा संदेश

हल्द्वानी: कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दलित उत्पीड़न के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया. बुद्ध पार्क में आयोजित सत्याग्रह में राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार भी शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर शांतिपूर्ण विरोध जताया. साथ ही राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की. कांग्रेस ने रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की.

हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में गुरुवार को कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दलितों के कथित उत्पीड़न के विरोध में आयोजित किया गया. सत्याग्रह आंदोलन में राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार भी शामिल हुए.

हल्द्वानी में कांग्रेस का सत्याग्रह (V)

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया. कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता और विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है. ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है.