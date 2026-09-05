हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे, जांच अधिकारी से मिले, शुद्धीकरण मामले पर चर्चा
राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे के विरोध राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे हल्द्वानी पहुंचे. उन्होंने जांच अधिकारी से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 2:42 PM IST
हल्द्वानी: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है. राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत हंडोरे शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने मामले के जांच अधिकारी सीओ अमित सैनी से मुलाकात कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और रामलीला मैदान का कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हंडोरे ने मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत हंडोरे हल्द्वानी पहुंचे. एसएसपी कार्यालय में मामले की जांच कर रहे सीओ अमित सैनी से मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीओ हल्द्वानी को ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है. कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है. वहीं, चंद्रकांत हंडोरे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण मामले को लेकर भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा यदि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद किसी सार्वजनिक स्थल का शुद्धिकरण किया गया है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां सामाजिक और राजनीतिक माहौल को खराब करने वाली है. इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया और शुद्धिकरण करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे ने साफ चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
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