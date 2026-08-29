हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, जानिए किसने क्या कहा
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आये हैं. सभी ने बीजेपी को घेरा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 29, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 5:27 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है. उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल ने इस मामले पर बयान दिया है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे शुद्धिकरण को संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार बताया है.
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा-
जिस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे, वहीं आप शुद्धिकरण की रस्म निभा रहे हैं. यह आपकी अशुद्ध मानसिकता को दिखाता है. वे लोग कौन थे जिन्होंने शुद्धिकरण किया? उनका बीजेपी और RSS से सीधा संबंध है... जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, उसमें बीजेपी के राज्य नेतृत्व, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की चुप्पी भी निंदनीय है.
देश के हर दलित व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक, हर जगह, हर कदम अपमान किया जाता है।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) August 29, 2026
उनकी जितनी बुलंद आवाज़ होती है, उनपर उतना तेज़ हमला होता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ हल्द्वानी में जो भी हुआ वो "शुद्धिकरण" का नाम दे कर उनके खिलाफ़ छुआछूत है - और छुआछूत भारत… pic.twitter.com/kEuEXet0gt
हरीश रावत ने कहा हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर वहां जो कुछ भी किया गया, वह देश के संविधान का अपमान है. यह देश के कानूनों का उल्लंघन है. हरीश रावत ने कहा हमने पहले ही सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा की है. हमारी पार्टी ने इस पर एक ज्ञापन सौंपा है.. कई जगहों और कई जिलों में इस मानसिकता के खिलाफ पुतले जलाए गए हैं. कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है कि हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों ने छुआछूत को खत्म करने को देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनाया था. हमारा संविधान भी कहता है कि छुआछूत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया जाना संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है।— Pritam Singh (@incpritamsingh) August 29, 2026
प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोषियों के पक्ष में दिये बयान पूरे प्रकरण को गंभीर बना रहे हैं। pic.twitter.com/nq6RLgeAYt
वहीं, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी इस पर बयान दिया. प्रीतम सिंह ने कहा हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया जाना संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है. उन्होंने कहा राज्यसभा में जेपी नड्डा ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी. इस मामले में कार्रवाई करने के बयाज प्रदेश के मुख्यमंत्री अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे कृत्यों को सही बता रहे हैं.
माननीय राहुल गांधी जी द्वारा इस गंभीर मामले का संज्ञान लिए जाने पर उनका आभार। जब राज्यसभा के सभापति द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, तो यह बेहद गंभीर विषय है। महेंद्र भट्ट जी के खिलाफ भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई।— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) August 29, 2026
कांग्रेस ने प्रदेशभर में… pic.twitter.com/GrLTaO3MEp
वहीं, गणेश गोदियाल ने कहा राज्यसभा के सभापति के आदेश दिए जाने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, तो यह बेहद गंभीर विषय है. महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई.कांग्रेस ने प्रदेशभर में पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन सरकार और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है. सरकार अपने लोगों को बचाने के बजाय कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन सुनिश्चित करे.गणेश गोदियाल ने कहा राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, अब उम्मीद है कि केंद्र से लेकर राज्य तक दबाव बनेगा और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
संबंधित खबर पढ़ें-
- राज्यसभा में गूंजा हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कार्रवाई की मांग
- हल्द्वानी ग्राउंड शुद्धिकरण मामला: खड़गे ने की गिरफ्तारी की मांग, प्रियंका गांधी ने BJP-RSS को घेरा
- उत्तराखंड के जिस मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई जनसभा, उसका हुआ शुद्धिकरण, तेज हुई पॉलिटिक्स
- 'BJP-RSS वाले भगोड़े, धर्म के नाम पर लूट रहे, इन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया', उत्तराखंड में बोले खड़गे