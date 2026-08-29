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हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, जानिए किसने क्या कहा

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आये हैं. सभी ने बीजेपी को घेरा है.

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हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2026 at 5:18 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 5:27 PM IST

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देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है. उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल ने इस मामले पर बयान दिया है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे शुद्धिकरण को संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार बताया है.

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा-

जिस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे, वहीं आप शुद्धिकरण की रस्म निभा रहे हैं. यह आपकी अशुद्ध मानसिकता को दिखाता है. वे लोग कौन थे जिन्होंने शुद्धिकरण किया? उनका बीजेपी और RSS से सीधा संबंध है... जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, उसमें बीजेपी के राज्य नेतृत्व, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की चुप्पी भी निंदनीय है.

हरीश रावत ने कहा हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर वहां जो कुछ भी किया गया, वह देश के संविधान का अपमान है. यह देश के कानूनों का उल्लंघन है. हरीश रावत ने कहा हमने पहले ही सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा की है. हमारी पार्टी ने इस पर एक ज्ञापन सौंपा है.. कई जगहों और कई जिलों में इस मानसिकता के खिलाफ पुतले जलाए गए हैं. कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है कि हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों ने छुआछूत को खत्म करने को देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनाया था. हमारा संविधान भी कहता है कि छुआछूत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

वहीं, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी इस पर बयान दिया. प्रीतम सिंह ने कहा हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया जाना संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है. उन्होंने कहा राज्यसभा में जेपी नड्डा ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी. इस मामले में कार्रवाई करने के बयाज प्रदेश के मुख्यमंत्री अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे कृत्यों को सही बता रहे हैं.

वहीं, गणेश गोदियाल ने कहा राज्यसभा के सभापति के आदेश दिए जाने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, तो यह बेहद गंभीर विषय है. महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई.कांग्रेस ने प्रदेशभर में पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन सरकार और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है. सरकार अपने लोगों को बचाने के बजाय कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन सुनिश्चित करे.गणेश गोदियाल ने कहा राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, अब उम्मीद है कि केंद्र से लेकर राज्य तक दबाव बनेगा और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.

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Last Updated : August 29, 2026 at 5:27 PM IST

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