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शुद्धिकरण को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम, मंगलौर में विशाल जनसभा, जानिये क्या हुआ

रुड़की: हल्द्वानी में बीती 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन के बाद भाजपा की ओर से कथित तौर पर कराए गए शुद्धिकरण हवन को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. अब मंगलौर में भी इस मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है.

दरअसल, रविवार 16 अगस्त को मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में दलित समाज के लोगों के साथ एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया. इस जनसभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया. इस दौरान कई लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने का दावा भी किया है. 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया.

मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा भाजपा की अगुवाई में साल 2026 में भी छुआछूत जैसे मामले सामने आना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम समाज इन घटनाओं को कभी माफ नहीं करेगा. इस दौरान झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने एसआईआर को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को एसआईआर के नाम पर परेशान किया जा रहा है.