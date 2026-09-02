हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, 7 सितंबर को सीएम आवास घेरेगी कांग्रेस, जानिए पूरी प्लानिंग
गणेश गोदियाल ने कहा सरकार को यह समझना होगा कि हम वैचारिक तौर पर जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 2, 2026 at 6:53 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी के रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक है. इसके विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को सचिवालय कूच किया. अब आने वाली 7 सितंबर को कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीन प्रमुख मांगों को उठाते हुए कहा कि अगर 7 तारीख से पहले सरकार उनकी मांगे मांग लेती है तो पार्टी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा हल्द्वानी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के की रैली के बाद जिस तरह वहां शुद्धिकरण किया गया, कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा जिस प्रकार मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस शुद्धिकरण को उचित ठहराया है, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है, और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, इसलिए उनपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीसरी मांग उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद कंप्लेनर हैं, लेकिन उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए. उन्होंने कहा अगर सरकार इन तीनों मांगों को नहीं मानती है तो सरकार को मांगे मनवाने के लिए मजबूर किया जाएगा.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा सरकार को यह समझना होगा कि हम वैचारिक तौर पर जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. अगर इस लड़ाई को सड़क में उतरकर लड़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार है.
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले की टाइमलाइन
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