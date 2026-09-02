हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, 7 सितंबर को सीएम आवास घेरेगी कांग्रेस, जानिए पूरी प्लानिंग

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले की टाइमलाइन 8 अगस्त को हल्द्वानी रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई.

11 अगस्त को रैली के मंच पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया.

धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास द्वारा किया गया.

अनुष्ठान का कारण, धार्मिक आस्था और सफाई से जुड़ा होना बताया गया.

कांग्रेस ने इसे धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंच और मैदान का शुद्धिकरण किया जाना बताया.

कांग्रेस ने कथित 'शुद्धिकरण' करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

13 अगस्त को खड़गे ने कथित 'शुद्धिकरण' का मुद्दा राज्यसभा में उठाया.

खड़गे ने पूरी घटना को दलित पहचान से जोड़कर आरोप लगाया.

खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया.

29 अगस्त राहुल गांधी ने दिल्ली में कथित 'शुद्धिकरण' मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

राहुल गांधी ने घटना को छुआछूत और दलितों के अपमान से जोड़ा. साथ ही भाजपा-आरएसएस की विचारधारा पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर घटना को जातिगत रंग देने का आरोप लगाया.

भाजपा ने दावा किया कि आयोजन में शामिल लोगों में अनुसूचित जाति के लोग भी थे.

30 अगस्त को अमित कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी पर हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोप लगाया कि, राहुल गांधी ने 29 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई.

31 अगस्त को कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय से लेकर हल्द्वानी कोतवाली समेत प्रदेशभर के थानों और चौकियों में मुकदमे के खिलाफ शिकायत दी.