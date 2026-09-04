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उत्तराखंड में बढ़ेगी पॉलिटिकल टेंशन! 7 सितंबर को होगा राजनीतिक संग्राम, तैयारियों में जुटे दल

7 सितंबर को उत्तराखंड कांग्रेस सीएम आवास कूच करेगी. वहीं, बीजेपी भी सभी जिलों में धरना देगी.

HALDWANI PURIFICATION CASE
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 3:58 PM IST

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देहरादून: हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद 11 अगस्त को हुआ शुद्धिकरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आगामी चुनाव से पहले ये विवाद राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है. वहीं दूसरी ओर इस विवाद ने राज्य स्तरीय आंदोलन का रूप ले लिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी तमाम मांगों को लेकर 7 सितंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है. वहीं, इसके जवाब में भाजपा ने 7 सितम्बर को ही प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिला मुख्यालयों पर सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना आयोजित करने का निर्णय लिया है. ऐसे में शुद्धिकरण विवाद के बीच सीएम आवास कूच वर्सेस सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देगी.

कांग्रेस की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार, 7 सितंबर की सुबह 10 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्र होंगे. वहां से बड़ी रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे. कांग्रेस इस बात को कह रही है कि उनको मांगी को अगर सरकार पहले ही मान लेती है तो वो मुख्यमंत्री आवास कूच पर पुनर्विचार कर सकती है.

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

मुख्य रूप से कांग्रेस की मांग है कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि भाजपा, कांग्रेस की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय लेने के मूड म नज़र नहीं आ रही है. कांग्रेस के सीएम आवास कूच को जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है.

HALDWANI PURIFICATION CASE
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

7 सितम्बर को सीएम आवास घेराव होना तय है, लेकिन सरकार उनकी मांगी को मान लेती है तो सीएम आवास घेराव के दौरान शुद्धिकरण का मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाएगी बल्कि अन्य मुद्दे को लेकर घेराव करेगी. हल्द्वानी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के की रैली के बाद जिस तरह वहां शुद्धिकरण किया गया, कानून के तहत उन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. जिस तरह मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस शुद्धिकरण को उचित ठहराया है, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है, और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, इसलिए उनपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीसरी मांग उठाते हुए कहा इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद कंप्लेनर हैं, लेकिन उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए. उन्होंने कहा अगर सरकार इन तीनों मांगों को नहीं मानती है तो सरकार को मांगे मनवाने के लिए मजबूर किया जाएगा.

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हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा सरकार को यह समझना होगा कि हम वैचारिक तौर पर जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. अगर इस लड़ाई को सड़क में उतरकर लड़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार है.

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वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा सामाजिक सौहार्द संकल्प धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कांग्रेस ने उत्तराखंड देवभूमि के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है. हल्द्वानी की घटना के बाद एक मैसेज देने का काम किया है कि समाज के अंदर विद्वेष खड़ा हो, ऐसे में अनुसूचित मोर्चे के जो अनुसूचित समाज के कार्यकर्ताओं वो प्रदेश के सभी 19 संगठनात्मक जिलों में धरना करेंगे. इस धरने के जरिए, भाजपा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश देगी. उन्होंने कहा कांग्रेस के पास कोई सवाल होते नहीं हैं. वह सिर्फ सामाजिक विद्वेष खड़ा करने का काम करती है. ऐसे में उसे विद्वेष के तोड़ के लिए धरना करने जा रही है.

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