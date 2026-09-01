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राहुल गांधी की सद्बुद्धि के लिए भाजपा ने किया यज्ञ, देहरादून में हुआ धार्मिक अनुष्ठान

भाजपा एससी मोर्चे के प्रदेश प्रवक्ता जयपाल वाल्मीकि ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

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सद्बुद्धि के लिए भाजपा ने किया यज्ञ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 7:43 PM IST

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देहरादून: दर्शन लाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन-यज्ञ का आयोजन किया. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘बुद्धि शुद्धि’ के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाने की बात कही गई.

भाजपा एससी मोर्चे के प्रदेश प्रवक्ता जयपाल वाल्मीकि ने कहा कि वर्ष 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं. इसी को लेकर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यह हवन किया गया है. जयपाल बाल्मीकि ने कहा यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले और वे सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ें.

सद्बुद्धि के लिए भाजपा ने किया यज्ञ (ETV Bharat)

उन्होंने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनहित और देशहित में सकारात्मक सोच के साथ यह आयोजन किया है. जयपाल बाल्मीकि ने कहा हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण को लेकर कहा वहां गंदगी थी, इसलिए हल्द्वानी के रामलीला मैदान का धार्मिक संगठन ने शुद्धिकरण किया. उन्होंने कहा 2014 में जब देश की जनता ने उन्हें नकारा, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने इस देश की कमान संभाली, उसके बाद से राहुल गांधी समय-समय पर अनर्गल बयान बाजी करते आ रहे हैं.

जयपाल वाल्मीकि ने कहा जंतर मंतर में हुए आंदोलन में राहुल गांधी ने जिस तरह की भूमिका निभाई और अपने लोगों को वहां भेज कर आंदोलन को उग्र किया, उन्होंने देश में माहौल खराब करने का वातावरण बनाया. जयपाल वाल्मीकि ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान जैसे पवित्र स्थान में गंदगी करके उस स्थान को अपवित्र करने का काम किया. उसके बाद वहां धार्मिक संगठन के कुछ सदस्यों ने साफ सफाई करके शुद्धिकरण का काम किया. उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के अनुसूचित समाज पर हमला किया. उसी परिपेक्ष में आज भाजपा ने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया , ताकि ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करें.

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