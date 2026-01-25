ETV Bharat / state

भीमताल में दुष्कर्म मामले में 'बेगुनाह' साबित हुआ युवक, DNA रिपोर्ट मैच न होने पर दोषमुक्त करार

नैनीताल: उत्तराखंड में पॉक्सो एक्ट में जेल में सजा काट रहे एक आरोपी को बड़ी राहत मिली है. भीमताल थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में डीएनए रिपोर्ट मैच न होने पर दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त कर दिया गया है. मामले में साल 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था. अब 2026 में आरोपी को राहत मिली है.

पॉक्सो कोर्ट में आरोपी दोषमुक्त करार: बता दें कि भीमताल थाने में दर्ज पॉक्सो के एक मामले में हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है. कोर्ट ने पीड़िता, नवजात शिशु और आरोपी के डीएनए रिपोर्ट में पाया कि नवजात शिशु की मां तो जैविक माता है, लेकिन पिता जैविक नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.

नाबालिग लड़की ने शिशु को दिया था जन्म: दरअसल, भीमताल थाना क्षेत्र की एक 15 साल लड़की गर्भवती हो गई थी. इतना ही नहीं नाबालिग लड़की ने एक शिशु को भी जन्म दिया. जिस पर उसके (लड़की) के भाई ने 19 मई 2023 को एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

तब से यह मामला हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत कुल 8 गवाह पेश किए. जिसमें पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने कथानक का समर्थन नहीं किया, लेकिन पीड़िता ने आरोपी युवक के द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने और नवजात शिशु उसी का होने की गवाही दी.