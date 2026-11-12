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हल्द्वानी की नंदिनी ने साबुन को बनाया अपना ब्रांड, इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनी पहचान

नंदिनी बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: कहते हैं कि अगर इरादों में मजबूती और हौसलों में जान हो, तो मंजिल मिल ही जाती है. हल्द्वानी की बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा नंदिनी ने भी कुछ ऐसी ही पहल की है. हिमालयी जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से हस्तनिर्मित साबुन तैयार कर उन्होंने 'Himalayan Twacha' नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है. खास बात यह है कि उनके इस प्रयास में प्रकृति, परंपरा और आधुनिक उद्यमिता का खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है.

पढ़ाई के साथ उद्यम: उत्तराखंड की यही प्राकृतिक विरासत अब युवाओं के लिए स्वरोजगार की नई राह खोल रही है. हल्द्वानी की युवा उद्यमी नंदिनी ने इसी सोच को अपने कारोबार की पहचान बनाया है. बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के साथ उन्होंने 'Himalayan Twacha' नाम से अपना उद्यम शुरू किया, जहां हिमालयी जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक सामग्री से हस्तनिर्मित साबुन तैयार किए जा रहे हैं. नंदिनी के उत्पादों की खासियत इनमें इस्तेमाल होने वाली स्थानीय और प्राकृतिक सामग्री है.