हल्द्वानी की नंदिनी ने साबुन को बनाया अपना ब्रांड, इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनी पहचान
नंदिनी को अपने उत्पादों की बिक्री और ग्राहकों तक सीधे पहुंचने का मंच मिल रहा है. जिससे उनके साबुन की मांग बढ़ रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 9:57 AM IST
हल्द्वानी: कहते हैं कि अगर इरादों में मजबूती और हौसलों में जान हो, तो मंजिल मिल ही जाती है. हल्द्वानी की बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा नंदिनी ने भी कुछ ऐसी ही पहल की है. हिमालयी जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से हस्तनिर्मित साबुन तैयार कर उन्होंने 'Himalayan Twacha' नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है. खास बात यह है कि उनके इस प्रयास में प्रकृति, परंपरा और आधुनिक उद्यमिता का खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है.
पढ़ाई के साथ उद्यम: उत्तराखंड की यही प्राकृतिक विरासत अब युवाओं के लिए स्वरोजगार की नई राह खोल रही है. हल्द्वानी की युवा उद्यमी नंदिनी ने इसी सोच को अपने कारोबार की पहचान बनाया है. बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के साथ उन्होंने 'Himalayan Twacha' नाम से अपना उद्यम शुरू किया, जहां हिमालयी जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक सामग्री से हस्तनिर्मित साबुन तैयार किए जा रहे हैं. नंदिनी के उत्पादों की खासियत इनमें इस्तेमाल होने वाली स्थानीय और प्राकृतिक सामग्री है.
ऐसे होता है साबित तैयार: बुरांश, सी-बकथॉर्न, केसुड़ा, नीम और एलोवेरा जैसे पारंपरिक तत्वों के साथ मिक्स फ्रूट और गोट मिल्क यानी बकरी के दूध से बने साबुन भी उनकी उत्पाद श्रृंखला का हिस्सा हैं. साबुन तैयार करने में कैस्टर ऑयल, नारियल तेल, शीया बटर और कोकोआ बटर जैसे घटकों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके जरिए तेल और अन्य निर्धारित घटकों से साबुन तैयार होता है.
सिर्फ उत्पाद ही नहीं, पैकेजिंग भी पहचान: साबुन की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक नहीं बल्कि प्लांट लीव्स यानी पत्तियों में साबुन पैक किए जाते हैं और जूट की रस्सी से बांधकर इन्हें आकर्षक रूप दिया जाता है. इस तरह नंदिनी ने अपने उत्पादों की प्रस्तुति में भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और पारंपरिक शैली को जगह दी है. उनकी कोशिश है कि प्राकृतिक संसाधनों से तैयार उत्पादों के साथ पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग को भी बढ़ावा मिले.
सरकार दे रही नए उद्यम के लिए बाजार: किसी भी नए उद्यम के लिए बाजार तक पहुंच बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. नंदिनी को इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से आयोजित सरस मेले और अन्य आयोजनों में अवसर मिल रहा है. इन मेलों में स्टॉल के जरिए वह अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रही हैं. इससे न केवल नए ग्राहकों तक पहुंच बन रही है, बल्कि अपने उत्पादों के प्रति लोगों की पसंद और बाजार की मांग को समझने का मौका भी मिल रहा है.
उद्यम के बारे में नंदिनी के विचार: नंदिनी का कहना है कि हिमालय की प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यमिता से जोड़ना उनका उद्देश्य है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमियों को मिलने वाले सरकारी मंच से उनके जैसे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल रहा है. नंदिनी की यह पहल सिर्फ साबुन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बदलती सोच की कहानी है, जहां युवा नौकरी तलाशने के बजाय अपने हुनर से रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं. हिमालय की जड़ी-बूटियों को नई पहचान देने की यह कोशिश स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को नई दिशा देती नजर आ रही है.
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