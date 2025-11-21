हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिये और क्या रहा खास
नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों के अहमदाबाद नगर निगम भ्रमण कार्यक्रम पर भी मुहर लगाई गई है.
हल्द्वानी: नगर निगम में आज बोर्ड बैठक संपन्न हुई. इस दौरान 28 प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया गया. बैठक में नगर निगम के सभी 60 पार्षदों को अहमदाबाद नगर निगम में प्रशिक्षण देते हुए उनके क्रियाकलापों से अवगत कराने और पर्यटन स्थल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कराने का प्रस्ताव भी पास हुआ. इतना ही नहीं नगर निगम की बिल्डिंग, मंगल पड़ाव में नजूल भूमि पर कॉम्प्लेक्स निर्माण सहित शहर भर में छोटी छोटी जगह पर दुकान बना कर नगर निगम की आय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है.
हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में आज बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई. जिसमें निगम क्षेत्र के विकास कार्यों सहित कुल 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिसमें मेयर गजराज बिष्ट, वार्डों के पार्षदों और नगर निगम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान विकास कार्यों सहित निगम की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें नगर निगम के नए वार्ड से कमर्शियल टैक्स की वसूली की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई. इतना ही नहीं निगम के 60 पार्षदों को नगर निगम हल्द्वानी अहमदाबाद नगर निगम का भ्रमण कराने के साथ साथ पर्यटन स्थल स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी भ्रमण कराया जाएगा.
इस दौरान पार्षदों को नगर निगम अहमदाबाद के क्रियाकलापों से अवगत कराया जाएगा. बैठक में ये भी निर्णय लिए गए कि मंगल पड़ाव में एक शॉपिंग कंपलेक्स बनाया जाएगा. इसके अलावा शहर में नगर निगम की खाली पड़ी जगह को व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा. जिससे नगर निगम की आय में इजाफा किया जा सके. किराएदारी का एक महीना समय बढ़ाया गया है. साथ ही नगर निगम कार्यालय का विस्तारीकरण भी होगा.
जहां एक ओर नगर निगम बोर्ड बैठक में 28 प्रस्तावों में बोर्ड की मुहर लगने में कुछ पार्षदों ने खुशी जताई तो वहीं कुछ पार्षदों ने इस बात पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा उनके द्वारा पहले दिये गये प्रस्तावों पर चर्चा क्यों नहीं हुई. उन प्रस्ताव पर अभी तक क्यों संज्ञान नहीं लिया गया.
