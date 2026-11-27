हल्द्वानी हनीट्रैप मामला: आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी, व्यवसाई ने करोड़ों रुपए वसूलने का लगाया है आरोप
बुजुर्ग कारोबारी ने आरोपी महिला समेत छह लोगों पर सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाकर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 5:25 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर मामले पर सुनवाई की. हनीट्रैप में फंसाकर बुजुर्ग कारोबारी से करोड़ों की वसूली करने की आरोपी महिला को मिली राहत खत्म हो गई.
हल्द्वानी के हनीट्रैप के शिकार बुजुर्ग व्यवसायी के मामले में सुनवाई: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने आज आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी. मामले के अनुसार हनीट्रैप की आरोपी महिला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मामले में उन्हें गलत फंसाया गया है. उनका इससे कोई लेना देना नही है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मुक़दमे को निरस्त किया जाय और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाये.
आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी: दर्ज मुक़दमे में बुजुर्ग कारोबारी ने आरोप लगाया गया है कि उनको हनीट्रैप में फंसाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है. उनसे करोड़ो रुपए की मांग की जा रही है. यही नहीं उनको जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है. उनकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग की जा रही है. उनकी सम्पति को हड़प लिया गया है. इस संबंध में उनके द्वारा एसएसपी नैनीताल को शिकायत देकर कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए.
हाईकोर्ट ने आरोपी महिला की याचिका खारिज की: इसी दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर आरोपी ने याचिका दायर की गयी थी. जिस पर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका खारिज कर दी है.
क्या है हल्द्वानी का हनीट्रैप मामला? हल्द्वानी के स्टोन क्रशर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यवसायों से जुड़े एक शख्स ने एसएसपी नैनीताल को शिकायती पत्र देकर एक महिला पर हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही अपनी संपत्ति वापस दिलाने और जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी.
मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया था. 21 नवंबर को हुई सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही राज्य सरकार को मामले में निर्देश प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा था.
शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत हटा दी और गिरफ्तारी से रोक हटाते हुए याचिका खारिज कर दी. बुजुर्ग कारोबारी द्वारा आरोपी महिला समेत छह लोगों पर सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाकर आर्थिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित ने इस संबंध में एसएसपी नैनीताल को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी. एसएसपी के निर्देश पर हल्द्वानी कोतवाली ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर कर जांच शुरू कर दी है.
हनीट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप: शिकायती पत्र के मुताबिक, पीड़ित स्टोन क्रेशर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यवसायों से जुड़े हैं. साल 2015 में एक महिला से उनकी जान-पहचान हुई. पीड़ित का आरोप है कि शुरुआत में महिला ने आर्थिक मदद के नाम पर उनसे संपर्क किया और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ाईं. इसके बाद कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर फोटो और वीडियो बनाने शुरू कर दिए. आरोप है कि इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को परिवार तथा समाज में वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा. पीड़ित के अनुसार,साल 2016 में उनसे करीब 45 लाख रुपये लिए गए.
इसके बाद साल 2016 से 2022 तक उनका महिला से कोई संपर्क नहीं रहा. लेकिन साल 2022 में दोबारा फोन आने के बाद कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग और पैसों की मांग का सिलसिला फिर शुरू हो गया. शिकायत में महिला के अलावा मोहम्मद मुश्ताक, सोमवती और अन्य तीन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने दबाव बनाकर करीब दो करोड़ रुपये बाजार कीमत के चार प्लॉट अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाए. इन संपत्तियों के लेनदेन को लेकर भी शिकायत में गंभीर सवाल उठाए गए हैं.
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