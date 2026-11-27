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हल्द्वानी हनीट्रैप मामला: आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी, व्यवसाई ने करोड़ों रुपए वसूलने का लगाया है आरोप

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर मामले पर सुनवाई की. हनीट्रैप में फंसाकर बुजुर्ग कारोबारी से करोड़ों की वसूली करने की आरोपी महिला को मिली राहत खत्म हो गई.

हल्द्वानी के हनीट्रैप के शिकार बुजुर्ग व्यवसायी के मामले में सुनवाई: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने आज आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी. मामले के अनुसार हनीट्रैप की आरोपी महिला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मामले में उन्हें गलत फंसाया गया है. उनका इससे कोई लेना देना नही है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मुक़दमे को निरस्त किया जाय और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाये.