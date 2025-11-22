ETV Bharat / state

हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ा खुलासा, सामने आई अवैध सोसाइटी की संलिप्तता, केस दर्ज

पूछताछ में रईस अहमद अंसारी ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2007 से ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर रहा है.

HALDWANI FAKE CERTIFICATE CASE
हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थाई निवास प्रणाम पत्र बनाने के मामले में जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है. सत्यापन के दौरान अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी आजाद नगर नैनीताल द्वारा जारी किए गए कथित प्रमाण पत्र के एड्रेस सत्यापन के दौरान सोसाइटी अपने पंजीकृत एड्रेस पर नहीं पाये गये. जांच में पता चला कि आरोपी रईस अहमद अंसारी फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बना रहा था.

प्रमाण पत्रों के सत्यापन अभियान के दौरान एक और फर्जी मामला सामने आया है. जांच के दौरान आवेदन में अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी आज़ाद नगर, नैनीताल द्वारा जारी कथित “ प्रमाणपत्र” प्रस्तुत किया जाना पाया गया है. जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसडीएम हल्द्वानी तथा तहसीलदार हल्द्वानी की संयुक्त टीम द्वारा सोसाइटी के पते का सत्यापन किया, मगर सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं पाई गयी. स्थानीय जांच में तथ्य सामने आया कि रईस अहमद अंसारी साहूकर लाइन में दुकान चलाते हैं. वही सोसाइटी के नाम पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं.

मौके पर पूछताछ में रईस अहमद अंसारी ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2007 से ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर रहा है. रिकॉर्ड सत्यापन में पाया गया कि सोसाइटी वर्ष 2007 से रिन्यू नहीं हुई है. सोसाइटी के अध्यक्ष एवं महासचिव की मौत हो चुकी है. सोसाइटी अवैध स्थिति में है. इसके बावजूद एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सोसाइटी का संचालन कर अवैध प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे है.

ऐसे प्रमाणपत्रों का उपयोग कई व्यक्तियों द्वारा जाति, जन्म एवं निवास प्रमाण के रूप में किया जा रहा था. सोसाइटी को ऐसे किसी प्रमाणपत्र जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है. एसडीएम हल्द्वानी ने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों की जांच तत्काल की जाए. टीम ने संबंधित सभी दस्तावेज सीज़ कर लिए हैं. एसडीएम हल्द्वानी ने अवैध प्रमाणपत्र जारी करने में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किये हैं. साथ ही सोसाइटी से संबंधित सभी विवरणों एवं गतिविधियों की जांच भी जारी है.

