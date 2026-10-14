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भावुक हुए उत्तराखंड कांग्रेस विधायक, जताई हत्या की आशंका, परिवार का भी सता रहा डर

कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले की हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भावुक होकर गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया हैं. विधायक ने दावा किया कि प्रदेश में एक बड़ा गैंग नेताओं के फोन टैप कर रहा है. उन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कराए जाने की आशंका भी जताई. रोते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में खौफनाक कदम उठाने की चेतावनी तक दी है.

हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. मीडिया के सामने भावुक होते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रदेश में एक बड़े गिरोह के सक्रिय होने का आरोप लगाया.