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गौलापार ट्रेंचिंग ग्राउंड की गंदगी और प्रदूषण से लोगों को मिलेगी निजात, 9 करोड़ से कचरे का होगा निस्तारण

हल्द्वानी: हल्द्वानी को वर्षों पुरानी कूड़े की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है. गौलापार ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा करीब 1.75 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 9 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है. नए लेगेसी प्लांट और आधुनिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था के जरिए कूड़े के पहाड़ों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है.

कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में कूड़े के पहाड़ जल्द इतिहास बनने जा रहे हैं. गौलापार स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा करीब 1 लाख 75 हजार मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए नगर निगम ने बड़ी कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से नया लेगेसी प्लांट स्थापित किया जाएगा.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कंपनी का चयन भी कर लिया गया है. गौरतलब है कि जनवरी माह में पुराना अनुबंध समाप्त होने के बाद प्लांट का संचालन बंद हो गया था, जिससे ट्रंचिंग ग्राउंड में दोबारा कचरे का ढेर लगने लगा और आसपास के लोगों को दुर्गंध तथा प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा था.