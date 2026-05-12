रसूखदार ने महिला चौकी इंचार्ज से की अभद्रता, फिर हो गया बड़ा एक्शन, जानिये मामला
आरोपी ने चौकी इंचार्ज को धमकाने का भी प्रयास किया. घटना के बाद महिला चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 2:34 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है. हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक रसूखदार व्यक्ति पर महिला चौकी इंचार्ज से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी लवजीत सिंह निवासी लालकुआं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.
हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान महिला चौकी इंचार्ज ने एक लग्जरी कार पर लगी काली फिल्म को नियमों के तहत हटवाया. आरोप है कि कार स्वामी लवजीत सिंह इस कार्रवाई से नाराज हो गया. उसने मौके पर महिला चौकी इंचार्ज के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली.
पुलिस के अनुसार आरोपी ने चौकी इंचार्ज को धमकाने का भी प्रयास किया. घटना के बाद महिला चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कानून से ऊपर कोई नहीं है. सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना के बाद पुलिस विभाग में भी नाराजगी देखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी कर रहे कर्मियों के साथ अभद्रता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा जो भी पुलिसकर्मियों से अभद्रता करेगा उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने लोगों ने नियमों का पालन करने के साथ ही सहयोग की अपील की है.
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