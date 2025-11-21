ETV Bharat / state

हल्द्वानी बनभूलपुरा भड़काऊ पोस्ट मामला, एक हिंदूवादी नेता गिरफ्तार, 3 के खिलाफ केस दर्ज

हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने हिन्दू वादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

BANBHULPURA INFLAMMATORY POST CASE
हल्द्वानी बनभूलपुरा भड़काऊ पोस्ट मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को हुए बबाल और तोड़फोड़ मामले में सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट पोस्ट करने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने तीन हिन्दू वादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें से एक नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है.

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर क्षेत्र में गौवंशीय पशु का अवशेष मिलने के मामले में हुए बबाल के बाद तोड़फोड़ में 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था दुरुस्त की. जांच में जुटी टीम को सोशल मीडिया में घटना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट दिखी. जांच के दौरान टीम को जानकारी मिली कि उक्त पोस्ट यतिन पांडे, विपिन पांडेय एवं अतुल गुप्ता ने की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से अत्यधिक भड़काऊ पोस्ट एवं वीडियो प्रसारित की.

जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि विपिन पांडेय ने अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट फेसबुक से पोस्ट की. ये पोस्ट वायरल की गई. जिस पर लोगों की ओर से तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया. हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने हिन्दू वादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं.

हल्द्वानी बनभूलपुरा विवाद
हल्द्वानी हिंदूवादी नेता गिरफ्तार
हल्द्वानी भड़काऊ पोस्ट मामला
BANBHULPURA INFLAMMATORY POST CASE

