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महाराणा प्रताप जयंती पर 'हल्दीघाटी विजयोत्सव समारोह' कल, 450वीं वर्षगांठ पर समर्पित होगा आयोजन

जयपुर: वीरता, स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 17 जून को भव्य 'हल्दीघाटी विजयोत्सव समारोह' आयोजित किया जाएगा. महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित यह विशेष कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित रहेंगे. मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से महाराणा प्रताप की गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है. उनका कहना था कि उद्देश्य केवल इतिहास का स्मरण करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान, त्याग और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना भी है.

हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण: प्रेम सिंह बनवास ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने संघर्षों से भरा जीवन स्वीकार किया, लेकिन स्वाभिमान और मातृभूमि के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया. उनका जीवन आज भी युवाओं को कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है. विशेष महत्व की बात यह है कि 18 जून को हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इसी ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए समारोह की रूपरेखा तैयार की गई है. आयोजन में महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक विशेष फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान देश के ख्यातनाम वीर रस के कवि अपनी ओजस्वी प्रस्तुतियों से वातावरण को राष्ट्रभावना से ओतप्रोत करेंगे. एक प्रतिभाशाली बालिका महाराणा प्रताप को समर्पित गीत प्रस्तुत करेगी.