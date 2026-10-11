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बस्तर दशहरा 2026: सोमवार को जोगी बिठाई की रस्म, 9 दिनों तक तप और साधना

जगदलपुर : विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपनी विशेष रस्मों के लिए पूरे दुनिया में चर्चित है. बस्तर दशहरा कुल 75 दिनों तक चलता है. इसलिए इसे ऐतिहासिक दशहरा भी कहते हैं. बस्तर दशहरा के तहत सोमवार 12 अक्टूबर की शाम महत्वपूर्ण जोगी बिठाई की रस्म पूरे विधि-विधान से निभाई जाएगी.

पर्व के निर्विघ्न और शांतिपूर्ण आयोजन की कामना को लेकर यह रस्म निभाई जाती है. इस रस्म के तहत ग्राम बड़े आमाबाल के हल्बा समुदाय के युवक दौलत लगातार तीसरी बार 9 दिनों की अत्यंत कठिन तप साधना पर बैठेंगे. 600 सालों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर बस्तर तैयार है.

जोगी बिठाई की रस्म बेहद कठिन

सोमवार शाम मावली मंदिर में पुजारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ जोगी बिठाई की रस्म पूरी होगी. इसके बाद देवी की पूजा-अर्चना कर वहां स्थापित पवित्र तलवार का विधिवत पूजन किया जाएगा. पूजा संपन्न होने के बाद जोगी इसी पावन तलवार को धारणकर मुंडाबाजा और गाजे-बाजे की मंगल धुनों के बीच सिरहसार भवन पहुंचेंगे. वहां प्रार्थना के पश्चात वे सिरहसार भवन में बनाए गए लगभग 4 फीट गहरे गड्ढे में पालथी लगाकर आसन ग्रहण करेंगे. इसके बाद वे आगामी नौ दिनों के लिए कठिन तपस्या और निराहार व्रत का संकल्प लेंगे.

बस्तर की खुशहाली के लिए अखंड साधना

रियासतकाल में इस रस्म का निर्वहन स्वयं बस्तर के राजा किया करते थे. जिसे बाद में हल्बा समाज को सौंप दिया गया. तभी से हल्बा परिवार की पीढ़ियां इस दैवीय दायित्व को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाती आ रही हैं. पाठजात्रा, डेरी गड़ाई और काछनगादी जैसी महत्वपूर्ण रस्मों के संपन्न होने के बाद आयोजित होने वाले इस गरिमामय अनुष्ठान में दशहरा समिति के सदस्य, मांझी-चालकी, पुजारी और जोगी परिवार के लोग विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. जिनकी उपस्थिति में बस्तर अंचल की सुख-समृद्धि और दशहरे के सकुशल समापन के लिए जोगी अखंड साधना में लीन रहेंगे.