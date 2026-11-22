झालावाड़ में पारिवारिक कलह ने लिया खूनी रूप, बहू ने ससुर पर चाकू से किया जानलेवा हमला
सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच.
Published : November 22, 2026 at 9:53 AM IST
झालावाड़ : उन्हेल थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह में खूनी संघर्ष देखने को मिला. एक बहू ने धारदार चाकू से ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में ससुर बुरी तरह घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी बहू मौके से फरार हो गई. शनिवार रात अचानक हुई इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल ससुर के पर्चा बयान लेकर मामले में अनुसंधान शुरू किया.
बहू ने ससुर पर चाकू से किया हमला: उन्हेल थाना प्रभारी रामकरण कटारिया ने बताया कि बैडला गांव निवासी लाल कंवर का अपने परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर लाल कंवर ने अपने ससुर नैनसिंह पर धारदार चाकू से वार कर दिया. हमले में नैनसिंह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए. परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलने पर उन्हेल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल बुजुर्ग को 108 एंबुलेंस की मदद से चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक की देखरेख में उनका उपचार जारी है.ॉ
सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मामला दर्ज: उन्हेल थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में घायल की पत्नी यानी आरोपी की सास की ओर से बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात के बाद से आरोपी बहू लाल कंवर फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.पारिवारिक कलह की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई है. पुलिस ने घायल का पर्चा बयान लेकर जांच तेज कर दी है.
पढ़ें: कोटा में दो ई-रिक्शा चालकों के बीच खूनी संघर्ष, छाती पर नुकीले हथियार से वार कर एक की हत्या
इसे भी पढ़ें- सरपंच चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष, दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात