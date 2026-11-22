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झालावाड़ में पारिवारिक कलह ने लिया खूनी रूप, बहू ने ससुर पर चाकू से किया जानलेवा हमला

उन्हेल पुलिस मामले की जांच जुटी ( Etv Bharat )

झालावाड़ : उन्हेल थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह में खूनी संघर्ष देखने को मिला. एक बहू ने धारदार चाकू से ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में ससुर बुरी तरह घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी बहू मौके से फरार हो गई. शनिवार रात अचानक हुई इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल ससुर के पर्चा बयान लेकर मामले में अनुसंधान शुरू किया.