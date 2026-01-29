ETV Bharat / state

हज 2026: यात्री अब खुद बुक कर सकेंगे फ्लाइट्स, चार दिन होगी ऑनलाइन बुकिंग

कार्यपालक अधिकारी एसपी. तिवारी ने बताया कि अब हज यात्री अपने व्यक्तिगत साइन इन करके ऐप से फ्लाइट बुक कर सकते हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 5:28 PM IST

लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने हज-2026 के चयनित हज यात्रियों के लिए उड़ान बुकिंग की ऑनलाइन सेल्फ बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है. इस संबंध में जारी सर्कुलर-29 (दिनांक 28.01.2026) को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सचिव/कार्यपालक अधिकारी एसपी तिवारी ने बताया कि अब हज यात्री अपने व्यक्तिगत साइन इन के माध्यम से सीधे hajcommittee.gov.in वेबसाइट या हज सुविधा ऐप से अपनी पसंद की फ्लाइट बुक कर सकते हैं.

फ्लाइट की तारीख नहीं बदलेगी: उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक है और इसका उद्देश्य यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार उड़ान चुनने का विकल्प देना है। यह ऑनलाइन सेल्फ बुकिंग सुविधा 29 जनवरी 2026 से केवल चार दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी. बुकिंग सीटों की उपलब्धता और उड़ान क्षमता पर निर्भर करेगी. तिवारी ने यह भी बताया कि एक बार बुकिंग हो जाने के बाद यात्रा या उड़ान की तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा.

अनुरोध पर हज कमेटी विचार नहीं करेगा: इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर हज कमेटी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन सेल्फ बुकिंग की अवधि समाप्त होने के बाद जो हज यात्री बुकिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी उड़ानों की बुकिंग सीटों की उपलब्धता के आधार पर हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी. हालांकि, यह सुविधा जोहफा, बिना महरम श्रेणी की महिलाएं तथा रुबात श्रेणी के हज यात्रियों के लिए अनुमन्य नहीं होगी.

