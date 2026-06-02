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लखनऊ में हज यात्रियों का एयरपोर्ट पर हंगामा, सामान गायब होने का लगाया आरोप

लखनऊ : राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को हाजियों का दूसरा जत्था लगभग 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा. लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हाजियों ने बैग से सामान गायब होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया. एक दर्जन से अधिक हाजियों ने एयरलाइंस कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. इस दौरान एयरलाइंस कर्मचारियों और हाजियों के बीच जमकर नोक झोंक भी हुई. वहीं, एयरलाइंस कर्मचारियों का कहना है कि दूसरे विमान से हज यात्रियों का सामान आएगा.





एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि एयरलाइंस कर्मचारियों का कहना है कि कुछ हज यात्रियों का लगेज लिमिट से अधिक होने के कारण एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जिसे अगले विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पर भेजा जाएगा. किसी भी हज यात्री का सामान गायब नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, हज यात्रियों की दूसरी उड़ान मंगलवार दोपहर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची. हाजियों ने जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना लगेज प्राप्त किया. इस दौरान हज यात्रियों ने बैग में सामान कम होने का आरोप लगाया. जिसके बाद उन्होंने काउंटर पर जाकर अपने सामान के बारे में जानकारी मांगी.

एयरलाइंस कर्मचारियों ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन, दर्जनों की संख्या में हाजियों ने एयरपोर्ट परिसर पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. कर्मचारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास का काफी प्रयास किया. मामले की जानकारी होने पर सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए.