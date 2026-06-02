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लखनऊ में हज यात्रियों का एयरपोर्ट पर हंगामा, सामान गायब होने का लगाया आरोप

कर्मचारियों का कहना है कि कुछ हज यात्रियों का लगेज लिमिट से अधिक होने के कारण एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 10:19 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को हाजियों का दूसरा जत्था लगभग 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा. लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हाजियों ने बैग से सामान गायब होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया. एक दर्जन से अधिक हाजियों ने एयरलाइंस कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. इस दौरान एयरलाइंस कर्मचारियों और हाजियों के बीच जमकर नोक झोंक भी हुई. वहीं, एयरलाइंस कर्मचारियों का कहना है कि दूसरे विमान से हज यात्रियों का सामान आएगा.

एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि एयरलाइंस कर्मचारियों का कहना है कि कुछ हज यात्रियों का लगेज लिमिट से अधिक होने के कारण एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जिसे अगले विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पर भेजा जाएगा. किसी भी हज यात्री का सामान गायब नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, हज यात्रियों की दूसरी उड़ान मंगलवार दोपहर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची. हाजियों ने जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना लगेज प्राप्त किया. इस दौरान हज यात्रियों ने बैग में सामान कम होने का आरोप लगाया. जिसके बाद उन्होंने काउंटर पर जाकर अपने सामान के बारे में जानकारी मांगी.

एयरलाइंस कर्मचारियों ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन, दर्जनों की संख्या में हाजियों ने एयरपोर्ट परिसर पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. कर्मचारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास का काफी प्रयास किया. मामले की जानकारी होने पर सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए.

हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा कर्मियों ने हज यात्रियों को समझाकर एयरपोर्ट परिसर से बाहर भेजा. हज यात्रियों का आरोप है कि पिछली फ्लाइट में भी यात्रियों के सामान गायब हो गए थे. यात्री ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बैग से कीमती इत्र और नकाब गायब हुए हैं.

कर्मचारियों ने बताया कि हज यात्रियों ने लिमिट से अधिक सामान बैगेज में रख लिया था. जांच पड़ताल के बाद लिमिट से अधिक सामान को रोक लिया गया है. जिसे दूसरी फ्लाइट से लखनऊ भेजा जाएगा. सभी हाजियों का लगेज उन्हें दिया जाएगा.




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