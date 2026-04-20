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HAJ YATRA 2026 : जयपुर से आज रवाना होगा हाजियों का पहला जत्था, राजस्थान से 4000 से अधिक लोग करेंगे हज

हाजियों का पहला जत्था आज होगा रवाना ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : हज यात्रा 2026 का मुकद्दस सफर आज से शुरू हो जाएगा. राजस्थान से यात्रियों की पहली फ्लाइट आज रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना होगी. पहली फ्लाइट में 430 यात्री जाएंगे, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा ,बाड़मेर,उदयपुर शहर के हज यात्री ज्यादा है. राजस्थान से इस बार 4000 से ज्यादा हज यात्री हज पर जाएंगे. हज यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो इसके लिए इस बार हज कमेटी ने पुख्ता प्रबंध किए हैं. हाजियों को जयपुर एयरपोर्ट तक लाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है. दोपहर 2 बजे रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस से हाजियों को अलग-अलग बसों के जरिए जयपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा. 28 अप्रैल तक जाएगी 9 फ्लाइट : राजस्थान से इस बार 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 9 फ्लाइट जाएंगी. इस बार जंबो फ्लाइट के जरिए प्रत्येक फ्लाइट में 430 हज यात्रियों को रवाना किया जाएगा. इसके अलावा करीब 200 से ज्यादा यात्री दूसरे राज्यों के कोटे से हज पर जा रहे हैं. पहली फ्लाइट के हाजी रविवार शाम को ही हज हाउस पहुंच गए थे, साथ में बड़ी संख्या में उनके परिजन भी पहुंचे हैं, जहां वे आज शाम को हाजियों को जयपुर एयरपोर्ट पर विदाई देंगे. वहीं हाजियों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए भी हज हाउस में विशेष प्रबंध किए गए हैं. राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी निजामुद्दीन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)