हज यात्रा 2026; 1 लाख 25 हजार हज यात्री जाएंगे सऊदी अरब, डिजिटल और AI युक्त सुविधाएं मिलेंगी
सऊदी अरब से भारत लौटे यूपी सरकार के अल्पसंख्यक व हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साझा की तैयारियों की जानकारी.
Published : January 24, 2026 at 9:57 AM IST
बलिया : सऊदी अरब से भारत लौटे भारत सरकार के 5 सदस्यों के डेलीगेशन चीफ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक व हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 2026 की हज यात्रा की तैयारियों, सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी मीडिया से साझा की है. हज मंत्री के अनुसार इस बार हज यात्रा बदले स्वरूप में होगी. जिसमें हज यात्रियों को खास और हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी.
हज मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का कहना है कि 2026 की हज यात्रा पूरी तरह से डिजिटल और AI युक्त प्रणाली के माध्यम से कराई जाएगी. इस कड़ी में भारत सरकार की ओर से हज यात्रियों को डिजिटल और AI युक्त स्मार्ट वॉच दी जा रही है. इसमें लगे इमरजेंसी बटन से हज यात्रियों के गुम होने या भटकने की दशा में काफी मदद मिलेगी. इसके अलावा सऊदी सरकार से भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री लगातार बात करके हज यात्रा के लिए बेहतर माहौल बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं.
हज मंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया से करीब 20 लाख हज यात्री सऊदी अरब पहुंचेंगे. इनमें भारत से 1 लाख 25 हजार हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे. इसके पहले भारत का पांच सदस्यीय डेलीगेशन सऊदी अरब से हज तीर्थ यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर लौटा है. डेलीगेशन ने सऊदी अरब में तैयारियों और भारतीय जायरीनों के बाबत सुविधाओं, जरूरतों के इंतजाम पर विस्तृत समीक्षा की है.
