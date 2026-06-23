हज-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 20 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन
चयनित आवेदकों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:24 AM IST
लखनऊ: भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक हज यात्री, हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट और ‘हज सुविधा’ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. हज-2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक चलेगी.
हज कमेटी के अनुसार, जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया (कुर्रा) के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी. चयनित आवेदकों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी. निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है.
भारतीय अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की प्रति.
पासपोर्ट आकार फोटो.
बैंक पासबुक अथवा रद्द चेक.
पते का प्रमाण पत्र.
हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के समय तक, पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए.
सीट निरस्तीकरण पर चेतावनी
हज कमेटी ने यात्रियों को सीट निरस्तीकरण से बचने की सलाह दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि सीट रद्द होने से व्यवस्थागत और परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं. इसलिए हज यात्रा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन करें. सीट निरस्तीकरण की स्थिति में हज-2027 दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं.
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