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हज-2027: चयनित यात्रियों के लिए दो चरणों में होगी मेडिकल स्क्रीनिंग, 15 सितंबर तक अपलोड करनी होगी रिपोर्ट

लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 01 सितम्बर को सर्कुलर-10 जारी करते हुए हज-2027 के लिए चयनित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस से जुड़े दिशा-निर्देश बताए हैं. सर्कुलर के अनुसार चयनित यात्रियों को दो चरणों में मेडिकल स्क्रीनिंग व फिटनेस जांच करानी होगी. पहला चरण यात्रियों के चयन के तुरंत बाद और दूसरा चरण उड़ान से पूर्व सम्पन्न कराया जाएगा.

निर्देशों के मुताबिक, प्रथम चरण में चयनित हज यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सरकारी चिकित्सा केन्द्रों में जांच करानी होगी, जिसके बाद एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इस संबंध में शासन स्तर से भी उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीक ने बताया कि मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्रिम जमा धनराशि की रसीद तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर 15 सितंबर, 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे. उन्होंने हज यात्रियों को सलाह दी कि प्रथम चरण का मेडिकल स्क्रीनिंग व फिटनेस प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद मूल प्रमाण पत्र और जांच रिपोर्ट को सुरक्षित रखें, ताकि द्वितीय चरण की जांच के समय इन्हें प्रस्तुत किया जा सके.