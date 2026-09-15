हज-2027; मेडिकल स्क्रीनिंग-फिटनेस प्रमाणपत्र 30 सितंबर तक वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य
रसीद एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र hajcommittee.gov.in पर 30 सितंबर, 2026 तक अपलोड किए जाने हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 8:27 PM IST
लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर-13 दिनांक 15 सितंबर, 2026 जारी कर हज-2027 के चयनित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत चयनित हज यात्रियों को प्रथम चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सरकारी चिकित्सा केन्द्रों में जांच कराकर एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक से मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा.
इसके साथ अग्रिम जमा धनराशि की रसीद एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर 30 सितंबर, 2026 तक अपलोड किए जाने हैं. वेबसाइट पर अपलोड करने में असमर्थ यात्री अपने दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति कार्यालय में 01 अक्टूबर, 2026 तक जमा कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव अधिकारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि एनआरआई (प्रवासी भारतीय), जो अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए निर्देशित किया गया है कि वे जिस देश में रह रहे हैं, वहीं के सरकारी चिकित्सालय में मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर संबंधित रिपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रेषित/अपलोड करें.
उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होंने चयनित हज यात्रियों से अपील की है कि वे प्रथम चरण की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर प्रमाण-पत्र एवं जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखें. द्वितीय चरण की जांच के समय संबंधित यात्रियों को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से निर्धारित प्रक्रिया का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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