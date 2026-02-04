ETV Bharat / state

हज सफर 2026: 18 अप्रैल को रवाना होगी पहली फ्लाइट, जानिए कब शुरू हो रहें प्रशिक्षण कार्यक्रम

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के कई राज्यों के हज यात्री हज सफर के लिए रवाना होते हैं. हजारों की संख्या में हज यात्री दिल्ली हज अंबरीकेशन पॉइंट से रवाना होते हैं. ऐसे में दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा 6 महीने पहले ही हज की तैयारी शुरू कर दी जाती हैं. पवित्र माह रमजान के नजदीक आते ही हज बैतुल्लाह की तैयारियाँ तेज हो गई हैं.



दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने दिल्ली स्टेट से पवित्र फर्ज हज के लिए जाने वाले हज यात्रियों को हज के अरकान, विधियों और संबंधित मसलों की प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 2 फरवरी से 17 फरवरी तक हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों के हज यात्रियों को अलग-अलग दिनों में आमंत्रित कर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है.



दिल्ली स्टेट हज कमेटी के उप कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली, हज कमेटी के आधिकारिक प्रशिक्षक, प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर बदरुल इस्लाह कीरानवी, मुफ्ती शमीम अहमद कासमी, आलिमा सबीहा सालेहाती तथा महिला फिटनेस ट्रेनर कौसर ने विभिन्न सत्रों में हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया. हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने का दूसरा चरण रमजान मुबारक के बाद शुरू होगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.



कार्यकारी अधिकारी अशफाक आरफी ने बताया कि,