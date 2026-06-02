हज-2026; लखनऊ एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी शुरू, 430 यात्रियों का हुआ स्वागत
हाजियों ने सकुशल हज यात्रा सम्पन्न कराने और वापसी पर की गई व्यवस्थाओं के लिए हज कमेटी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 11:58 AM IST
लखनऊ: हज-2026 के लिए लखनऊ उड़ान स्थल से वापसी उड़ानों का सिलसिला 1 जून 2026 की रात 10:15 बजे से शुरू हो गया है, जो कि 17 जून 2026 तक जारी रहेगा. पहली वापसी उड़ान से आए 430 हज यात्रियों का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी की ओर से स्वागत किया गया.
उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने उन्हें गुलाब का फूल देकर स्वागत किया. इसके साथ ही यात्रियों को जमजम का पानी उपलब्ध कराया गया. उनके सामान की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सहयोग भी सुनिश्चित किया गया. हाजियों ने सकुशल हज यात्रा सम्पन्न कराने और वापसी पर की गई व्यवस्थाओं के लिए हज कमेटी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया.
हालांकि इस बार हाजियों के स्वागत समारोह में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला. हर साल हज यात्रियों की वापसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर हाजियों का स्वागत करते रहे थे, लेकिन इस बार वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं, हज कमेटी अध्यक्ष के सहयोगी और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी स्वागत कार्यक्रम में नजर नहीं आए. ऐसे में केवल हज कमेटी के सचिव और अधिकारियों ने ही हाजियों का स्वागत किया. सालों से चली आ रही परंपरा इस बार टूटती हुई दिखाई दी.
इस बीच उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने हाजियों के परिजनों और रिश्तेदारों से अपील की है कि वर्तमान में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य चल रहा है. ऐसे में हज यात्रियों को रिसीव करने के लिए कम से कम संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि भीड़भाड़ और यातायात संबंधी समस्याओं से बचा जा सके. कमेटी ने यह भी बताया है कि एयरपोर्ट पर पार्किंग स्थल सीमित होने के कारण वाहन लेकर आने वाले लोग उड़ान के आगमन समय से लगभग आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंचें. निर्माण कार्य के चलते पार्किग और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे जाम की स्थिति बनने की आशंका है.
हज कमेटी ने परिजनों को सलाह दी है कि यदि उन्हें अपने वाहन को अधिक समय तक पार्क करना हो तो वे हज हाउस, सरोजनीनगर में वाहन खड़ा कर सकते हैं. हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि वापसी के समय हज हाउस में हाजियों और उनके परिजनों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है. हज यात्रियों की वापसी का ये सिलसिला आगामी 17 जून तक जारी रहेगा, जिसके दौरान हजारों हाजी पवित्र हज यात्रा पूरी कर अपने वतन लौटेंगे.
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