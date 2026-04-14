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हज-2026 : फ्लाइट कंफर्मेशन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल, ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध

लखनऊ : हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर-38 के अनुसार हज-2026 के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. कमेटी ने स्पष्ट किया है कि आवंटित उड़ान को कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग कंफर्मेशन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. यह सुविधा हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in और हज सुविधा ऐप पर उपलब्ध है. जिसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है.





उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज यात्रियों के लिए हज किट, बोर्डिंग पास और अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कोई भी देय धनराशि शेष न हो. फ्लाइट कंफर्मेशन के लिए पूर्ण भुगतान होना अनिवार्य है. ऑनलाइन फ्लाइट कंफर्मेशन करने के बाद रसीद जनरेट होगी, जिसे हस्ताक्षरित कर सुरक्षित रखना जरूरी है. यह रसीद हज किट, बोर्डिंग पास और अन्य यात्रा प्रपत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत करनी होगी.



"मिनी हज" योजना : सचिव एसपी तिवारी के मुताबिक इस बार हज यात्रा को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं. खास बात यह है कि इस बार हज यात्रियों को "सामान्य हज" और "मिनी हज" दो विकल्प दिए गए हैं. आवेदक को फॉर्म भरते समय इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा. "मिनी हज" एक नई योजना है, जिसके तहत हज यात्रियों को लगभग 20 दिन की हज यात्रा कराई जाएगी. इसका खर्च सामान्य हज की तुलना में थोड़ा अधिक होगा, लेकिन यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जिनके पास सीमित समय है. हालांकि, सामान्य हज की तरह यह सुविधा भी वैकल्पिक (ऑप्शनल) है.