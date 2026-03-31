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हज-2026; तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 6 अप्रैल तक भुगतान का मौका

6 अप्रैल तक कर सकेंगे भुगतान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : हज-2026 के लिए चयनित जायरीनों को बड़ी राहत देते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज राशि की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी (सर्कुलर नंबर 35, दिनांक 23.03.2026), लेकिन विभिन्न राज्य हज कमेटियों, संगठनों और व्यक्तियों की मांग पर इसे बढ़ाकर अब 6 अप्रैल 2026 कर दिया गया है. हज कमेटी के मुताबिक, कई पक्षों से समय बढ़ाने के अनुरोध मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि सभी चयनित तीर्थयात्री समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने कहा कि जायरीनों को सलाह दी गई है कि भुगतान करने से पहले वे अपनी देय राशि की सही जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in या Haj Suvidha App पर लॉगिन करके अवश्य जांच लें. यहीं से ऑनलाइन चालान भी जनरेट किया जा सकता है. तीसरी किस्त का भुगतान ऐसे करें - ऑनलाइन भुगतान: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए HCoI वेबसाइट या Haj Suvidha App पर उपलब्ध ई-पेमेंट सुविधा से