हज-2026; तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 6 अप्रैल तक भुगतान का मौका
जमा रसीद पर यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर साफ-साफ अंकित होना अनिवार्य है. भुगतान की अंतिम तिथि का सख्ती से पालन करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:49 PM IST
लखनऊ : हज-2026 के लिए चयनित जायरीनों को बड़ी राहत देते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज राशि की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी (सर्कुलर नंबर 35, दिनांक 23.03.2026), लेकिन विभिन्न राज्य हज कमेटियों, संगठनों और व्यक्तियों की मांग पर इसे बढ़ाकर अब 6 अप्रैल 2026 कर दिया गया है.
हज कमेटी के मुताबिक, कई पक्षों से समय बढ़ाने के अनुरोध मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि सभी चयनित तीर्थयात्री समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने कहा कि जायरीनों को सलाह दी गई है कि भुगतान करने से पहले वे अपनी देय राशि की सही जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in या Haj Suvidha App पर लॉगिन करके अवश्य जांच लें. यहीं से ऑनलाइन चालान भी जनरेट किया जा सकता है.
तीसरी किस्त का भुगतान ऐसे करें -
ऑनलाइन भुगतान: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए HCoI वेबसाइट या Haj Suvidha App पर उपलब्ध ई-पेमेंट सुविधा से
बैंक के माध्यम से: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे-इन-स्लिप के जरिए, जिसमें HCoI पोर्टल पर उपलब्ध यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर का उपयोग करना होगा.
जमा रसीद पर यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर साफ-साफ अंकित होना अनिवार्य है. भुगतान की अंतिम तिथि का सख्ती से पालन करना होगा. हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही जायरीनों को अपनी फ्लाइट बुकिंग ऑनलाइन कन्फर्म करनी होगी. हालांकि, यह प्रक्रिया तभी संभव होगी जब पूरा बकाया भुगतान कर दिया गया हो.
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो जायरीन अपनी फ्लाइट बुकिंग कन्फर्म नहीं कर पाएंगे और हज यात्रा में शामिल होने में भी परेशानी आ सकती है. ऐसे में सभी चयनित जायरीनों को सलाह दी गई है कि वे 6 अप्रैल 2026 तक हर हाल में अपनी तीसरी किस्त जमा कर दें, ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.
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