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हज 2026: कौसर जहां की अध्यक्षता में अहम प्रशासनिक बैठक आयोजित, उड़ानें 18 अप्रैल से होंगी शुरू

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हज 2026 के लिए दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से उड़ानों का सिलसिला आगामी 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 20 मई-2026 तक जारी रहेगा. इस दौरान हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई.

बैठक में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, इमिग्रेशन, कस्टम आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तथा हज कमेटी ऑफ इंडिया के लायजन ऑफिसर शामिल हुए. बैठक में हाजियों की रवानगी और वापसी के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया गया कि हज यात्रियों और उन्हें विदा करने के लिए आने वाले परिजनों व संबंधित लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

बता दें कि इस वर्ष सऊदी एयरलाइंस की कुल 54 उड़ानों के माध्यम से दिल्ली स्टेट सहित उतरी भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 21,100 हज यात्री पवित्र हज यात्रा के लिए मदीना मुनव्वरा और जेद्दा के रास्ते मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे. इस वर्ष ’’दिल्ली एम्बार्केशन’’ से हज यात्रा के लिए पहले चरण में कुल 31 उड़ानों के माध्यम से 12,240 हज यात्री मदीना के लिए रवाना होंगे.