ETV Bharat / state

मक्का पहुंची दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम, हज यात्रियों के ठहरने वाले भवनों का किया निरीक्षण

हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज-ए-बैतुल्लाह 2026 केलिए 2071 यात्रियों का चयन किया गया है. यह चयन कुर्राअंदाजी के जरिए की गई.

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम
दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 9:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हज यात्रा 2026 के लिए भारत से जाने वाले हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने केलिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां के नेतृत्व में एक भवन निरीक्षण समिति सऊदी अरब के पवित्र नगर मक्का मुकर्रमा में हज यात्रियों के आवास के लिए भवनों का निरीक्षण कर रही है.

समिति में दिल्ली राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आर्फी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य सदस्य सम्मिलित हैं. 20 अक्टूबर 2025 को मक्का स्थित भारतीय हज मिशन के कार्यालय में भारत के कौंसुल जनरल फहद सूरी, दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां और भवन निरीक्षण समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में हज 2026 के लिए भवन चयन, यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुचारु प्रबंधन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

मक्का पहुंची दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम
मक्का पहुंची दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम (ETV Bharat)

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की टीम का दौरा: दिल्ली राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आर्फी के मुताबिक, "यह पहल भारत सरकार के उस संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत हज यात्रियों को न केवल धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभव दिया जा सके, बल्कि उनके ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य एवं परिवहन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं मानक स्तर पर सुनिश्चित की जा सकें."

हज 2026 के लिए 2071 यात्रियों का चयन: मिली जानकारी के अनुसार, हज 2026 के लिए चयनित 2071 यात्रियों में विशेष श्रेणी के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के 364 यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं के साथ एक साथी वाली श्रेणी में 2 यात्री, 45 वर्ष से अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 21 यात्री और सामान्य श्रेणी में 1684 यात्रियों का चयन हुआ था.

हज 2026 के लिए दिल्ली स्टेट में आवेदन करने वाले यात्रियों की संख्या 4,973 थी, जबकि दिल्ली में मुस्लिम आबादी के अनुपात में हज यात्रियों का कोटा 1,241 है. चयनित कुल 2071 यात्रियों में से 834 यात्रियों का चयन अन्य राज्यों के बचे हुए हज कोटे से मिली सीटों से हुआ था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI STATE HAJ COMMITTEE
HAJ COMMITTEE OF INDIA
HAJJ PILGRIMS DRAW 2026
दिल्ली प्रदेश हज कमेटी
HAJJ 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- डरा धमका कर प्रत्याशियों का नामांकन कराया जा रहा वापस

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.