हज यात्रा 2026; बिना महरम जाने वाली महिलाओं के लिए 500 सीटें तय, यूपी को मिली 71 सीटें

हज हाउस मुंबई में डिजिटल रैंडम सेलेक्शन (ऑनलाइन लॉटरी) के माध्यम से चयन. यूपी की 62 महिलाएं प्रतीक्षा सूची में हैं.

हज यात्रा 2026 की तैयारी.
हज यात्रा 2026 की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:41 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : हज यात्रा 2026 के लिए बिना महरम (पुरुष संरक्षक) के जाने वाली महिलाओं हेतु हज कमेटी ऑफ इंडिया ने देशभर से 500 सीटों का निर्धारण किया है. इन महिलाओं को विशेष महिला विमान सेवा के जरिए हज यात्रा पर भेजा जाएगा. यात्रा से लेकर मक्का-मदीना में ठहरने तक केवल महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित व्यवस्था की गई है. होटलों में जिन कमरों में ये महिलाएं ठहरेंगी, वहां केवल महिला कर्मचारी और सेविकाएं होंगी.

हज यात्रा 2026.
हज यात्रा 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज हाउस मुंबई में डिजिटल रैंडम सेलेक्शन (ऑनलाइन लॉटरी) के माध्यम से इन 500 सीटों का चयन किया गया है. इससे पहले बीते 13 अक्टूबर को सर्कुलर जारी कर किसी कारणवश महरम के साथ आवेदन न कर पाने वाली महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे. इसके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई थी. देशभर से कुल 957 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिनमें जांच (स्क्रूटिनी) के बाद 881 आवेदन सही पाए गए. इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 500 महिलाओं का चयन हुआ है. यूपी से 71 महिलाओं का चयन हुआ है. 62 महिलाएं प्रतीक्षा सूची में हैं.




चयनित महिलाओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

प्रत्येक चयनित हज यात्री को प्रथम व द्वितीय किस्त मिलाकर कुल 2 लाख 77 हजार 300 (₹1,52,300 + ₹1,25,000) जमा करना अनिवार्य होगा. धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से hajjcommittee.gov.in वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा. भुगतान के बाद रसीद, हस्ताक्षरित हज आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट हेतु घोषणा पत्र और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को 20 दिसंबर तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल या उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा.



कम अवधि में हज की सुविधा भी शुरू, खर्च सामान्य हज से थोड़ा अधिक


उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ‘कम अवधि हज’ की सुविधा भी शुरू की है. उत्तर प्रदेश से सैकड़ों लोगों ने कम अवधि हज के लिए आवेदन किया है. इसका अनुमानित खर्च सामान्य हज की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है. इस बार साधारण हज यात्रा का अनुमानित खर्च लगभग साढ़े तीन लाख रुपये रहने की संभावना है. इसके अतिरिक्त हज यात्रियों को ₹50,000 रियाल के रूप में अपने साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

संपादक की पसंद

