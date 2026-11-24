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कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार में लगा 'भूतों का मेला', जानिये एक नींबू काटने से क्या होता है?

वैशाली कौनहारा घाट पर साधना करते तांत्रिक ( ETV Bharat )

वैशाली: कार्तिक पूर्णिमा पर हाजीपुर के प्रसिद्ध कौनहारा घाट पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे. घाट पर भक्ति, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल था, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अलग ही नजारा भी देखने को मिला. यहां महिला और पुरुष तांत्रिकों की टोली अपने-अपने तरीके से अनुष्ठान करती नजर आई. घाट पर कुछ तांत्रिकों के आसपास लोगों की भीड़ जुटी थी, जहां कहीं किसी व्यक्ति पर देवी आने का दावा किया जा रहा था, तो कहीं आत्मा के प्रभाव से परेशान होने की बात कही जा रही थी.

हर साल लगता है भूत खेली मेला

गंगा और गंडक के संगम स्थल पर परंपरागत तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूतों का मेला लगता है. मान्यता है कि यहां अनुष्ठान करने से तमाम तरह के भूत-प्रेतों से छुटकारा मिलता है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग संगम स्थल पर मौजूद घाटों और आसपास के इलाकों में झाड़-फूंक करते देखे जाते हैं. इस भूत खेली मेले में जहां एक ओर भूत भगाने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर ओझा नए प्रशिक्षु ओझाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे थे. गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat) दूर-दूर से मन्नतें उतारने आते हैं लोग यहां यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहां आकर भूतों से मुक्ति मिलती है. इसी विश्वास के साथ बहुत दूर-दूर से लोग यहां आते हैं और गंगा नदी के किनारे पूजा-पाठ करके लौटते हैं. श्रद्धालु अपनी-अपनी मन्नतों को भी यहां आकर उतारते हैं. यहां कोई भूत-प्रेत बाधा दूर करने का दावा कर रहा था, तो कोई मरी हुई आत्माओं से परेशान लोगों का इलाज करने का भरोसा दे रहा था. परिवार के भरण-पोषण का जरिया घाट पर मौजूद एक महिला तांत्रिक ने बताया, "मैं इसी काम से अपने परिवार का भरण-पोषण करती हूं. परिवार को पढ़ाने-लिखाने और खुशहाल रखने के साथ लोगों की भलाई भी करती हूं." उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके ऊपर देवी आती हैं और वह लोगों की समस्याएं दूर करती हैं. d (d) बीमारी ठीक करने का दावा वहीं, एक अघोरी राम ईश्वर चौरसिया ने कैमरे पर दावा किया कि वह भूत-प्रेत के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करते हैं और सामान्य बीमारी दवा से ठीक होती है, लेकिन ऊपरी बाधा से होने वाली परेशानी का इलाज उनके अनुष्ठान से किया जाता है.