कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार में लगा 'भूतों का मेला', जानिये एक नींबू काटने से क्या होता है?
Vaishali Ghost Fair: हाजीपुर के कौनहारा घाट पर हर साल की तरह इसबार भी भूतों का मेला लगा. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा
Published : November 24, 2026 at 2:11 PM IST
वैशाली: कार्तिक पूर्णिमा पर हाजीपुर के प्रसिद्ध कौनहारा घाट पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे. घाट पर भक्ति, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल था, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अलग ही नजारा भी देखने को मिला. यहां महिला और पुरुष तांत्रिकों की टोली अपने-अपने तरीके से अनुष्ठान करती नजर आई. घाट पर कुछ तांत्रिकों के आसपास लोगों की भीड़ जुटी थी, जहां कहीं किसी व्यक्ति पर देवी आने का दावा किया जा रहा था, तो कहीं आत्मा के प्रभाव से परेशान होने की बात कही जा रही थी.
हर साल लगता है भूत खेली मेला
गंगा और गंडक के संगम स्थल पर परंपरागत तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूतों का मेला लगता है. मान्यता है कि यहां अनुष्ठान करने से तमाम तरह के भूत-प्रेतों से छुटकारा मिलता है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग संगम स्थल पर मौजूद घाटों और आसपास के इलाकों में झाड़-फूंक करते देखे जाते हैं. इस भूत खेली मेले में जहां एक ओर भूत भगाने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर ओझा नए प्रशिक्षु ओझाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे थे.
दूर-दूर से मन्नतें उतारने आते हैं लोग
यहां यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहां आकर भूतों से मुक्ति मिलती है. इसी विश्वास के साथ बहुत दूर-दूर से लोग यहां आते हैं और गंगा नदी के किनारे पूजा-पाठ करके लौटते हैं. श्रद्धालु अपनी-अपनी मन्नतों को भी यहां आकर उतारते हैं. यहां कोई भूत-प्रेत बाधा दूर करने का दावा कर रहा था, तो कोई मरी हुई आत्माओं से परेशान लोगों का इलाज करने का भरोसा दे रहा था.
परिवार के भरण-पोषण का जरिया
घाट पर मौजूद एक महिला तांत्रिक ने बताया, "मैं इसी काम से अपने परिवार का भरण-पोषण करती हूं. परिवार को पढ़ाने-लिखाने और खुशहाल रखने के साथ लोगों की भलाई भी करती हूं." उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके ऊपर देवी आती हैं और वह लोगों की समस्याएं दूर करती हैं.
बीमारी ठीक करने का दावा
वहीं, एक अघोरी राम ईश्वर चौरसिया ने कैमरे पर दावा किया कि वह भूत-प्रेत के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करते हैं और सामान्य बीमारी दवा से ठीक होती है, लेकिन ऊपरी बाधा से होने वाली परेशानी का इलाज उनके अनुष्ठान से किया जाता है.
"22 दिनों की साधना होती है. लगातार 151 मंत्रों का जाप करना होता है, तब जाकर सिद्धि और सुरक्षा मिलती है. पूरे सात साल तपस्या करनी होती है. यहां सभी प्रकार की प्राकृतिक बीमारी ठीक होती है, लेकिन दैवीय बीमारी की कोई गारंटी नहीं है. जो भगवान का दिया हुआ है, उसको कोई नहीं बदल सकता है." -राम ईश्वर चौरसिया, अघोरी
बैकुंठ चतुर्दशी और विसर्जन के लिए घाट पहुंचते हैं साधक
वहीं, घाट पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने इस परंपरा की दूसरी तस्वीर पेश करते हुए बताया कि भाद्रपद की अमावस्या में पूजा होती है और कार्तिक पूर्णिमा में इसका विसर्जन होता है, इसलिए गंगा सेवन करके तंत्र-मंत्र की साधना करने वाले साधक विसर्जन के लिए घाट पहुंचते हैं. उन्होंने कहा, "आज चतुर्दशी है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और यह शिव और विष्णु के मिलन का दिन है.
"यहां साधना गुप्त होती है, लेकिन ये लोग जो दिख रहे हैं, यह मेला है. ये साधक नहीं हैं. हम लोग चिता की लकड़ी के सामने बैठते हैं और यह देखते हैं कि जितना सहजता से घर में रहते हैं, उतनी सहजता से श्मशान में रह पाते हैं कि नहीं. हम लोग अपने आत्म निरीक्षण के लिए यहां बैठते हैं."
भूत-प्रेत और मंत्रों के दिखावे को साधक ने बताया फर्जी
तंत्र-मंत्र के नाम पर हो रहे दिखावे को खारिज करते हुए उन्होंने आगे कहा, "कोई भूत-प्रेत नहीं होता है और किसी मंत्र से न कोई मरता है और न कोई जिंदा होता है. अगर नींबू काटने से कोई मर जाए तो सरकार को पुलिस फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक नींबू काटने से पाकिस्तान और बांग्लादेश सब खत्म हो जाएगा. जो साधक होते हैं, वे गुप्त होते हैं और जो फर्जी होते हैं, वे दिखावा करते हैं."
आस्था और अंधविश्वास के बीच कई अनुत्तरित सवाल
इस नजारे ने आस्था और अंधविश्वास के बीच बहस छेड़ दी है. घाट पर मौजूद कुछ लोग इन अनुष्ठानों को आस्था से जोड़कर देख रहे थे, जबकि कई लोगों ने इसे अंधविश्वास बताया. .
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