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'इंटर पास थी पत्नी, जमीन बेचकर कराई पढ़ाई', पति का आरोप- 'BPSC टीचर बनते ही प्रेमी के लिए छोड़ा साथ'

वैशाली : बिहार के हाजीपुर में एक दंपति के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में पति अमन कुमार अपनी पत्नी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षिका हैं, पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित बताया जा रहा है.

'पत्नी की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी' : अपने बयान में अमन कुमार का दावा है कि वर्ष 2013 में उनकी शादी हुई थी, उस समय उनकी पत्नी केवल इंटरमीडिएट पास थीं. अमन के अनुसार, उन्होंने पत्नी की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हर संभव सहयोग किया. हाजीपुर और पटना में कोचिंग की व्यवस्था कराई और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपनी पैतृक जमीन तक बेचनी पड़ी.

"2013 में शादी के समय मेरी पत्नी इंटर पास थी. मैंने उसकी आगे की पढ़ाई को जारी रखा. हाजीपुर और पटना में कोचिंग भी कराई. मुझे अपनी पैतृक जमीन भी बेचनी पड़ी...2024 में मेरी पत्नी की शिक्षक की नौकरी लगी. मेरी पत्नी का संबंध एक शिक्षक के साथ है जो उसका स्कूल का दोस्त है. अब उसका कहना है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना. कोर्ट में हमारा केस एक साल से चल रहा है."- अमन कुमार, पीड़ित पति

पत्नी बनी शिक्षक तो पति को छोड़ा : अमन का कहना है कि उनकी पत्नी ने स्नातक, बीएड और BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की, जिसके बाद वर्ष 2024 में उन्हें सरकारी शिक्षक की नौकरी मिली. सुपौल में यूएमएस राघोपुर ब्लॉक के एक स्कूल में अमन के पत्नी की नियुक्ति हुई. उसने ज्वाइन कर लिया और वहीं रहकर वह पढ़ाने लगी. अमन का कहना था कि कारोबार उनका हाजीपुर में ही था इसलिए वहां महीने में तीन-चार बार जाते थे.

नौकरी मिलने के बाद बढ़ा विवाद : अमन कुमार का आरोप है कि नौकरी मिलने और प्रशिक्षण के दौरान उनकी पत्नी की नजदीकियां एक अन्य शिक्षक से बढ़ीं, जो उनका पुराना स्कूल मित्र बताया है. उनका दावा है कि इसके बाद पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और दार्जीलिंग जाने के बाद दोनों के बीच संबंध लगातार खराब होते गए. अमन ने यह भी कहा कि एक साल से दोनों के बीच मामला अदालत में चल रहा है.