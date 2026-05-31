BPSC शिक्षिका का बड़ा खुलासा; बोलीं- 'पति ने खुद के इलाज के लिए जमीन बेची'
बीपीएससी शिक्षिका ने पति अमन कुमार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए अदालत में सबूत देने की चुनौती दी.
Published : May 31, 2026 at 7:05 PM IST
वैशाली: बिहार के हाजीपुर में एक दंपति के बीच पारिवारिक विवाद में नया खुलासा हुआ है. बीपीएससी शिक्षिका और उनके पति अमन कुमार के बीच चल रहे विवाद में शिक्षिका ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा. शिक्षिका ने पति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया. कहा कि उनके खिलाफ अब तक कोई भी आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो पाया है. मामला अदालत में विचाराधीन है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
आरोपों को साबित करने की चुनौती: बीपीएससी शिक्षिका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पति अमन कुमार लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि सड़कों और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए.
"इंटरमीडिएट के बाद उनकी शादी हुई थी. शादी के बाद उन्होंने संघर्ष करते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने बीएड, सीटेट और फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की. शिक्षक बनने के पीछे उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष है." - बीपीएससी शिक्षिका
जमीन बेचने का आरोप खारिज: शिक्षिका ने पति के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उनकी पढ़ाई के लिए जमीन बेची गई थी. शिक्षिका के अनुसार, उनके पति ने जमीन उनकी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि खुद के पैर टूटने के बाद इलाज संबंधी कारणों से बेची थी. उन्होंने कहा कि यदि पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी होती तो उस समय बेची जाती जब वे पढ़ाई कर रही थीं.
नौकरी और मानसिक प्रताड़ना: उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में उनकी नियुक्ति सुपौल जिले में हुई थी, जहां वे अपने बच्चों के साथ रह रही थीं. नौकरी के साथ-साथ बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और पढ़ाई जैसे सभी कार्य स्वयं करती थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति वहां भी जाकर उनके बारे में गलत बातें फैलाते थे, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.
दार्जिलिंग यात्रा पर सफाई: दार्जिलिंग यात्रा को लेकर लगे आरोपों पर भी शिक्षिका ने सफाई दी. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उनके साथ कई महिला शिक्षिकाएं दार्जिलिंग घूमने गई थीं और इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार को लगातार जानकारी दी थी. इसके बावजूद उनके पति ने इस यात्रा को लेकर भी अनर्गल आरोप लगाए.
2022 से ही अलग रह रही है: शिक्षिका ने कहा कि वर्ष 2022 से ही वे अपने पति से अलग रह रही हैं, क्योंकि उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे से दबाव में बयान दिलवाया गया है. उनका कहना है कि बच्चा उनके पास आएगा तो वह स्वयं सच्चाई बता देगा.
बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन: शिक्षिका ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और वे चाहती हैं कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिले. उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे का पालन-पोषण किया है और उसे पाने का कानूनी अधिकार भी रखती हैं. तलाक के मामले पर कहा कि उन्होंने अदालत में अपने दावे और तथ्यों को प्रस्तुत किया है.
"पति को अपने आरोपों के समर्थन में अदालत में साक्ष्य देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराती. उनके द्वारा लगाये गए सारे आरोप गलत है." - बीपीएससी शिक्षिका
क्या कहती है पुलिस?: इस पुरे मामले मे सदर SDPO सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया पति अमन कुमार द्वारा आवेदन दिया गया है. इसकी जांच की जा रही है. पति-पत्नी दोनों आए थे. इनका कहना है कि अब हम लोग साथ नहीं रहना चाहते. हलांकि पत्नी के द्वारा कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. इनका मामला न्यायालय मे चल रहा है.
"इन दोनों का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है. पति के द्वारा दिए गए आवेदन की जांच की जा रही है. दोनों दंपति थाने भी आए थे. मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर होगी." - सुबोध कुमार, SDPO
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