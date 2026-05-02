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हज यात्रा के बीच किराया बढ़ोतरी से हाजियों में नाराजगी; बोले- "10 हजार रुपये का एक्स्ट्रा बोझ डाला गया"

हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज यात्री को 15 मई तक 10 हजार रुपये जमा करने होंगे.

हज यात्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव
हज यात्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : देशभर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के फैसले ने हाजियों की परेशानी बढ़ा दी है. हज यात्रियों के किराए में अचानक 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है.

हज यात्रियों ने जताई नाराजगी (Video credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि मध्य-पूर्व में युद्ध और तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है. इसी कारण प्रति हज यात्री को 15 मई तक 10 हजार रुपये जमा करने होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि मक्का-मदीना पहुंच चुके और यात्रा पर जाने वाले सभी हाजियों को अतिरिक्त राशि जमा करनी अनिवार्य है.


इस फैसले को लेकर लखनऊ के हज हाउस से रवाना हो रहे कई हाजियों ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब सरकार एक साल पहले से पूरी प्रक्रिया और एयरलाइंस से अनुबंध कर लेती है, तो यात्रा के बीच में किराया क्यों बढ़ाया गया?



कानपुर के मोहम्मद कैफ ने कहा कि उन्हें इस बढ़ोतरी की जानकारी अचानक मिली. उन्होंने कहा कि हमने एक साल में तीन किस्तों में पैसा जमा किया, उस समय किराया तय था, अब अचानक 10 हजार रुपये बढ़ाना हाजियों पर अतिरिक्त बोझ डालना है.


फर्रुखाबाद के कमरुल हसन ने भी इस फैसले को अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि यात्रा की तैयारी के बीच अचानक अतिरिक्त राशि की मांग करना यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है. धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इस बढ़ोतरी को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि एक परिवार से कई लोग हज पर जाते हैं, ऐसे में 50-60 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना आसान नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की.



पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीश मंसूरी ने कहा कि हज यात्रा के दौरान किराया बढ़ाना गलत है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले सुविधाओं में सुधार करना चाहिए, न कि यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहिए. हज यात्रा जैसे धार्मिक और संवेदनशील मुद्दे पर अचानक किराया बढ़ोतरी ने हाजियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, 427 हाजी लेकर प्लेन सऊदी अरब रवाना, मुकद्दस सफर पर निकले हर हाजी की अपनी कहानी

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