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हज यात्रा के बीच किराया बढ़ोतरी से हाजियों में नाराजगी; बोले- "10 हजार रुपये का एक्स्ट्रा बोझ डाला गया"

हज यात्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : देशभर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के फैसले ने हाजियों की परेशानी बढ़ा दी है. हज यात्रियों के किराए में अचानक 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है.



हज यात्रियों ने जताई नाराजगी (Video credit: ETV Bharat) उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि मध्य-पूर्व में युद्ध और तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है. इसी कारण प्रति हज यात्री को 15 मई तक 10 हजार रुपये जमा करने होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि मक्का-मदीना पहुंच चुके और यात्रा पर जाने वाले सभी हाजियों को अतिरिक्त राशि जमा करनी अनिवार्य है.





