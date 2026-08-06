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Haj Yatra 2027 : 15 साल तक जोड़े 786 अंक वाले नोट, अब उसी पूंजी के साथ हज यात्रा पर रवाना होगा जयपुर का दंपती

15 साल तक जोड़े 786 नंबर वाले नोट ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: कुछ सपने केवल पैसे से नहीं, बल्कि सब्र, आस्था और वर्षों की तपस्या से पूरे होते हैं. जयपुर के बाबू का टीबा निवासी मोहम्मद आसिफ खान और उनकी पत्नी नाजनीन खान ने ऐसा ही एक सपना साकार किया है. उन्होंने पिछले 15 वर्षों तक केवल 786 अंक वाले नोट एकत्रित किए और अब उसी विशेष संग्रह के साथ इस वर्ष हज की यात्रा पर रवाना होंगे. उनकी यह अनूठी कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. वर्ष 2011 में शुरू हुआ यह सफर आसान नहीं था. मोहम्मद आसिफ खान ने जहां भी 786 अंक वाला नोट देखा, उसे संभालकर अपने संग्रह में शामिल करते गए. वर्षों की लगन और इंतजार के बाद उनके पास ऐसे 853 नोट एकत्र हो गए, जिनकी कुल राशि 3 लाख 72 हजार 845 है. यही राशि अब उनकी हज यात्रा का जरिया बनेगी. मोहम्मद आसिफ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इस विशेष संग्रह में 500 रुपए के 716 नोट, 200 के 30 नोट, 100 के 84 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 3 नोट, 10 के 12 नोट और 5 के 3 नोट शामिल हैं. हर नोट उनके लिए केवल मुद्रा नहीं, बल्कि दुआ, उम्मीद और अल्लाह की रहमत का प्रतीक है. 786 का धार्मिक महत्व : राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि मुस्लिम समाज में 786 को विशेष धार्मिक महत्व के साथ देखा जाता है. इसी आस्था से प्रेरित होकर आसिफ खान ने डेढ़ दशक तक धैर्यपूर्वक इन नोटों का संग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह संग्रह इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने में समय भले लगे, लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है. मोहम्मद आसिफ खान और उनकी पत्नी नाजनीन खान (कवर नंबर: RJF-557-3-0) की यह पहल लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.