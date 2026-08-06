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Haj Yatra 2027 : 15 साल तक जोड़े 786 अंक वाले नोट, अब उसी पूंजी के साथ हज यात्रा पर रवाना होगा जयपुर का दंपती

साल 2011 में लिया था संकल्प. 853 नोटों में जुटाए 3.72 लाख रुपये. अब आस्था और सब्र बनी मिसाल...

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15 साल तक जोड़े 786 नंबर वाले नोट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: कुछ सपने केवल पैसे से नहीं, बल्कि सब्र, आस्था और वर्षों की तपस्या से पूरे होते हैं. जयपुर के बाबू का टीबा निवासी मोहम्मद आसिफ खान और उनकी पत्नी नाजनीन खान ने ऐसा ही एक सपना साकार किया है. उन्होंने पिछले 15 वर्षों तक केवल 786 अंक वाले नोट एकत्रित किए और अब उसी विशेष संग्रह के साथ इस वर्ष हज की यात्रा पर रवाना होंगे. उनकी यह अनूठी कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

वर्ष 2011 में शुरू हुआ यह सफर आसान नहीं था. मोहम्मद आसिफ खान ने जहां भी 786 अंक वाला नोट देखा, उसे संभालकर अपने संग्रह में शामिल करते गए. वर्षों की लगन और इंतजार के बाद उनके पास ऐसे 853 नोट एकत्र हो गए, जिनकी कुल राशि 3 लाख 72 हजार 845 है. यही राशि अब उनकी हज यात्रा का जरिया बनेगी.

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इस विशेष संग्रह में 500 रुपए के 716 नोट, 200 के 30 नोट, 100 के 84 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 3 नोट, 10 के 12 नोट और 5 के 3 नोट शामिल हैं. हर नोट उनके लिए केवल मुद्रा नहीं, बल्कि दुआ, उम्मीद और अल्लाह की रहमत का प्रतीक है.

786 का धार्मिक महत्व : राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि मुस्लिम समाज में 786 को विशेष धार्मिक महत्व के साथ देखा जाता है. इसी आस्था से प्रेरित होकर आसिफ खान ने डेढ़ दशक तक धैर्यपूर्वक इन नोटों का संग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह संग्रह इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने में समय भले लगे, लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है. मोहम्मद आसिफ खान और उनकी पत्नी नाजनीन खान (कवर नंबर: RJF-557-3-0) की यह पहल लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

Haj Yatra 2027 Process
जयपुर के दंपती का अनूठा संग्रह... (ETV Bharat GFX)

इस अवसर पर राजस्थान हज ट्रेनर्स रिलीफ फाउंडेशन के मोहम्मद अशफाक नक़वी, आसिफ हम्ज़ा खान, मोहम्मद साबिर, अब्दुल नफीस, असलम साबरी, फुरकान पठान, मोहम्मद जकी सहित अनेक लोगों ने दंपती को हज यात्रा की मुबारकबाद देते हुए उनके धैर्य, समर्पण और आस्था की सराहना की. यह अनूठा संग्रह अब केवल नोटों का नहीं, बल्कि 15 वर्षों की इबादत, इंतजार और विश्वास की कहानी बन चुका है.

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नीयत यही थी कि 786 के नोटों से ही हज पर जाऊं : वहीं, 786 नंबर के नोट एकत्रित करने के अपने शौक को लेकर मोहम्मद आसिफ खान का कहना है कि यह शौक उन्हें बचपन से ही था, क्योंकि इस्लाम धर्म में 786 के अंक को शुभ माना जाता है. इसीलिए जहां भी 786 का नोट दिखता था तो उसके बदले में पैसे देकर उस नोट को ले लेता था, लेकिन जब नोटबंदी हुई तब 786 अंक के एकत्रित किए हुए पैसे चलन से बाहर हो गए थे. हालांकि, उनमें से कुछ 786 के नोटों को नए नोट में बदल दिया था, बाकी नोट बेकार हो गए थे.

उसके बाद जब नए नोट बाजार में आए तब वापस से 786 अंक के नोट एकत्रित करने शुरू कर दिए. बाजार हो या किसी अन्य व्यक्ति के पास जब भी कोई 786 अंक का नोट देखता था तो तुरंत उससे वो नोट लेकर उस दूसरे नोट दे देता था. इस तरह से मैंने करीब 3:75 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि नीयत यही थी कि 786 अंक के पैसे एकत्रित करके ही मैं हज करने जाऊं. अल्लाह पर विश्वास था और उसने मेरी नीयत को देखते हुए मेरे सपने को साकार किया.

मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वो इस बार दूसरी बार हज पर जाएंगे. पहली बार 2005 में वो अपने माता-पिता को लेकर हज पर गए थे और इस बार अपनी पत्नी के साथ हज पर जा रहे हैं. आसिफ का कहना है कि जितने भी 786 अंक के नोट उन्होंने एकत्रित किए हैं वो सब अलग-अलग हैं. किसी एक सीरीज के नोट नहीं हैं.

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