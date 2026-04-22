ETV Bharat / state

लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, 427 हाजी लेकर प्लेन सऊदी अरब रवाना, मुकद्दस सफर पर निकले हर हाजी की अपनी कहानी

हज यात्रा 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से हज यात्रा 2026 का आगाज हो गया है. बुधवार को सरोजिनी नगर स्थित हज हाउस से हाजियों का पहला जत्था पवित्र सफर के लिए रवाना हुआ, जिसमें 427 श्रद्धालु शामिल हैं. ये सभी हाजी चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरकर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए. इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाजियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया. इस साल यूपी से कुल 17 हजार लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. मेडिकल सुविधा पर विशेष जोर इस मौके पर राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने बताया कि इस साल भीषण गर्मी को देखते हुए लखनऊ हज हाउस से लेकर मक्का-मदीना तक स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष इंतजाम किया गया है. मेडिकल टीम, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाजियों के साथ रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके. यूपी से हज उड़ान शुरू (Video Credit; ETV Bharat) 16 साल का इंतजार पूरा हुआ

एक ओर जहां हज पर जाने वालों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी तो दूसरी ओर इस मुकद्दस सफर पर जाने के पीछे छिपी जद्दोजहद भी दिख रही थी. गोंडा से हज पर जा रहे एक यात्री ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से वो इसका इंतजार कर रहे थे. कभी पासपोर्ट की समस्या आई, तो कभी अन्य बाधाएं, लेकिन आखिरकार आज उनका सपना पूरा हो गया. उन्होंने कहा कि वह देश की तरक्की और अमन-चैन के लिए दुआ करेंगे.