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लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, 427 हाजी लेकर प्लेन सऊदी अरब रवाना, मुकद्दस सफर पर निकले हर हाजी की अपनी कहानी

हज यात्रा का हुआ औपचारिक आगाज, अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाजियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया

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हज यात्रा 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : April 22, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश से हज यात्रा 2026 का आगाज हो गया है. बुधवार को सरोजिनी नगर स्थित हज हाउस से हाजियों का पहला जत्था पवित्र सफर के लिए रवाना हुआ, जिसमें 427 श्रद्धालु शामिल हैं. ये सभी हाजी चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरकर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए. इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाजियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया. इस साल यूपी से कुल 17 हजार लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

मेडिकल सुविधा पर विशेष जोर

इस मौके पर राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने बताया कि इस साल भीषण गर्मी को देखते हुए लखनऊ हज हाउस से लेकर मक्का-मदीना तक स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष इंतजाम किया गया है. मेडिकल टीम, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाजियों के साथ रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके.

यूपी से हज उड़ान शुरू (Video Credit; ETV Bharat)

16 साल का इंतजार पूरा हुआ
एक ओर जहां हज पर जाने वालों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी तो दूसरी ओर इस मुकद्दस सफर पर जाने के पीछे छिपी जद्दोजहद भी दिख रही थी. गोंडा से हज पर जा रहे एक यात्री ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से वो इसका इंतजार कर रहे थे. कभी पासपोर्ट की समस्या आई, तो कभी अन्य बाधाएं, लेकिन आखिरकार आज उनका सपना पूरा हो गया. उन्होंने कहा कि वह देश की तरक्की और अमन-चैन के लिए दुआ करेंगे.

हर हाजी की अपनी कहानी

उरई के अंसार अंसारी की कहानी भी संघर्ष भरी है. किराने की छोटी दुकान से गुजर बसर करने वाले अंसार ने सालों एक एक पाई जोड़े तब जाकर उन्हें इस साल हज पर जाने का मौका मिला. उन्होंने भावुक होकर बताया कि उनके एक करीबी साथी का भी हज का इरादा था, लेकिन पारिवारिक कारणों से वह इस बार नहीं जा सके। ऐसे वक्त में खुद को खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि मुझे अल्लाह के घर बुलावा मिला.

वहीं बस्ती के हजरत अली, जिन्होंने पूरी जिंदगी राजमिस्त्री का काम किया, आज अपने जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकले हैं. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बनाया, बल्कि हज के लिए भी पैसे जोड़े.

हज सुविधा ऐप
हाजियों की मदद के लिए Haj Suvidha App भी सक्रिय है. इस ऐप में SOS बटन की सुविधा दी गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी. हाजी वीडियो या ऑडियो के जरिए अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, जिससे मेडिकल टीम तक जानकारी तुरंत पहुंच सके.

कुल 14 उड़ानें भरी जाएगी
इस साल उत्तर प्रदेश से कुल 17,065 लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 684 हाजी लखनऊ से रवाना होंगे. 22 अप्रैल से 2 मई के बीच कुल 14 उड़ानों के जरिए सभी यात्रियों को सऊदी अरब भेजा जाएगा. इस बार प्रति यात्री लगभग 3.69 लाख रुपये का खर्च आ रहा है, जिसमें कुर्बानी भी शामिल है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ से हज-2026 के लिए 22 अप्रैल को पहली उड़ान, तैयारियां पूरी, हज यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम


Last Updated : April 22, 2026 at 12:32 PM IST

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