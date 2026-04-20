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Haj Yatra 2026 : हाजियों का पहला जत्था रवाना, 430 हाजी गए पहली फ्लाइट से

जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होते हज यात्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: हज यात्रा 2026 के मुकद्दस सफर का आगाज सोमवार से हो गया है. प्रदेश के हाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है. सोमवार रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ. पहली फ्लाइट से 430 हज यात्री सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए रवाना हुए. राजस्थान हज कमेटी के सीईओ अबू सुफियान चौहान सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. पहली फ्लाइट में जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा जिले के हज यात्री शामिल थे. दोपहर 2 बजे हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए हुए हज यात्री : वहीं, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी निजामुद्दीन का कहना है कि पहली फ्लाइट के हाजी रविवार रात ही कर्बला मोड़ स्थित हज हाउस पहुंच गए थे, जहां सोमवार दोपहर उन्हें उनके लगेज के साथ बसों में बैठक एयरपोर्ट रवाना किया. करीब 4 बजे यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे. इमीग्रेशन के बाद हज यात्रियों को शाम 7:30 बजे फ्लाइट में बैठा दिया गया था. हज यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हज कमेटी की ओर से वॉलिंटियर्स भी लगाए गए थे जो हर हज यात्री का सामान एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचा रहे थे. मदीना शहर के लिए रवाना हुई फ्लाइट, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)