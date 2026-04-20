Haj Yatra 2026 : हाजियों का पहला जत्था रवाना, 430 हाजी गए पहली फ्लाइट से
समोवार रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए रवाना हुई फ्लाइट.
Published : April 20, 2026 at 10:38 PM IST
जयपुर: हज यात्रा 2026 के मुकद्दस सफर का आगाज सोमवार से हो गया है. प्रदेश के हाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है. सोमवार रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ. पहली फ्लाइट से 430 हज यात्री सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए रवाना हुए. राजस्थान हज कमेटी के सीईओ अबू सुफियान चौहान सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. पहली फ्लाइट में जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा जिले के हज यात्री शामिल थे.
दोपहर 2 बजे हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए हुए हज यात्री : वहीं, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी निजामुद्दीन का कहना है कि पहली फ्लाइट के हाजी रविवार रात ही कर्बला मोड़ स्थित हज हाउस पहुंच गए थे, जहां सोमवार दोपहर उन्हें उनके लगेज के साथ बसों में बैठक एयरपोर्ट रवाना किया. करीब 4 बजे यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे. इमीग्रेशन के बाद हज यात्रियों को शाम 7:30 बजे फ्लाइट में बैठा दिया गया था. हज यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हज कमेटी की ओर से वॉलिंटियर्स भी लगाए गए थे जो हर हज यात्री का सामान एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचा रहे थे.
4000 से ज्यादा हज यात्री जा रहे हैं हज पर : राजस्थान से इस बार 4000 से ज्यादा हज यात्री हज पर जा रहे हैं. 20 से 28 अप्रैल तक कुल 9 फ्लाइट के जरिए लगभग 4000 यात्री हज पर जा रहे हैं. इसके अलावा राजस्थान के करीब 200 हज यात्री अलग-अलग राज्यों से हज पर जा रहे हैं.
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हज यात्रियों ने कहा- सपना पूरा हुआ : वहीं, एयरपोर्ट पर ईटीवी से बात करते हुए कई हज यात्रियों ने कहा कि हज पर जाने का सपना देखा था, जिसे ऊपर वाले ने पूरा किया है और आज हज पर जा रहे हैं. देश और दुनिया में अमन शांति बनी रहे इसके लिए दुआ करेंगे. कइयों ने कहा कि पहली बार हज पर जा रहे हैं.
नागौर के अमजद इकबाल का कहना है कि बहुत खुशी है कि वैसे उमरा कई बार कर चुके लेकिन हज के लिए पहली बार जा रहे हैं. प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं. बड़ी खुशी है की पहली बार हाजियों को सीधे मदीना जाना है. फ्लाइट में 430 यात्री जा रहे हैं. अपने मुल्क की शांति और अमन के लिए दुआ करेंगे कि भाइचारा बना रहे.