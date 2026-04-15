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हज 2026: हाजियों को मिलेगी स्मार्ट वॉच, ट्रेस होगी लोकेशन, 20 अप्रैल को रवाना होगा पहला जत्था

जयपुर: हज यात्रा 2026 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. राजस्थान से इस बार हज पर 4000 से अधिक हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे. इस बार हज यात्रा के दौरान हाजी अपने परिजनों और ग्रुप सदस्यों से बिछड़ न पाएं, इसके लिए सेंट्रल हज कमेटी ने एक डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है. हाजियों को हज यात्रा पर रवाना होने से पहले एक डिजिटल स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हज के दौरान हाजियों की लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी. इस स्मार्ट वॉच का एक्सेस सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी के पास रहेगा. हाल ही में राजस्थान हज कमेटी की ओर से हाजियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाए गए शिविरों में भी स्मार्ट वॉच के बारे में जानकारी दी गई थी.

राजस्थान हज कमेटी के सदस्य एवं मुख्य प्रशिक्षक हाजी शाहिद मोहम्मद का कहना है कि पिछली हज यात्राओं में कई शिकायतें मिलती थीं कि हाजी अपने परिवार या ग्रुप से बिछड़ गए, जिन्हें ढूंढने में कई घंटे लग जाते थे. इस बार हाजियों को इस परेशानी से बचाने के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने स्मार्ट वॉच तैयार करवाई है. अगर कोई हाजी अपने ग्रुप या परिजनों से बिछड़ जाता है तो उसकी आईडी और पहचान संख्या से तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी. इसके अलावा, स्मार्ट वॉच के जरिए हाजियों की हार्ट रेट और बॉडी टेंपरेचर का भी पता लगाया जाएगा. किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ती है तो मेडिकल टीम को अलर्ट मैसेज चला जाएगा.