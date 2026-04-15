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हज 2026: हाजियों को मिलेगी स्मार्ट वॉच, ट्रेस होगी लोकेशन, 20 अप्रैल को रवाना होगा पहला जत्था

राजस्थान से हाजियों का पहला जत्था 20 अप्रैल को रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगा. 28 अप्रैल तक प्रतिदिन एक-एक फ्लाइट उड़ान भरेगी.

Haj Yatra 2026
हज यात्रा पर जाते-यात्री (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: हज यात्रा 2026 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. राजस्थान से इस बार हज पर 4000 से अधिक हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे. इस बार हज यात्रा के दौरान हाजी अपने परिजनों और ग्रुप सदस्यों से बिछड़ न पाएं, इसके लिए सेंट्रल हज कमेटी ने एक डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है. हाजियों को हज यात्रा पर रवाना होने से पहले एक डिजिटल स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हज के दौरान हाजियों की लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी. इस स्मार्ट वॉच का एक्सेस सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी के पास रहेगा. हाल ही में राजस्थान हज कमेटी की ओर से हाजियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाए गए शिविरों में भी स्मार्ट वॉच के बारे में जानकारी दी गई थी.

राजस्थान हज कमेटी के सदस्य एवं मुख्य प्रशिक्षक हाजी शाहिद मोहम्मद का कहना है कि पिछली हज यात्राओं में कई शिकायतें मिलती थीं कि हाजी अपने परिवार या ग्रुप से बिछड़ गए, जिन्हें ढूंढने में कई घंटे लग जाते थे. इस बार हाजियों को इस परेशानी से बचाने के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने स्मार्ट वॉच तैयार करवाई है. अगर कोई हाजी अपने ग्रुप या परिजनों से बिछड़ जाता है तो उसकी आईडी और पहचान संख्या से तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी. इसके अलावा, स्मार्ट वॉच के जरिए हाजियों की हार्ट रेट और बॉडी टेंपरेचर का भी पता लगाया जाएगा. किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ती है तो मेडिकल टीम को अलर्ट मैसेज चला जाएगा.

Haj Yatra 2026
राजस्थान हज कमेटी में चल रही है हज यात्रा की तैयारियां (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: हज यात्रा 2026: राजस्थान से हज यात्रा के लिए 4772 हज यात्रियों का चयन

18 अप्रैल को होगा वितरण: हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि 17 अप्रैल तक सेंट्रल हज कमेटी की ओर से स्मार्ट वॉच राजस्थान हज कमेटी तक पहुंच जाएगी. उसके बाद 18 और 19 अप्रैल को सभी हाजियों को जयपुर बुलाकर स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी. राजस्थान हज कमेटी के सीईओ अबू सुफियान चौहान का कहना है कि बीते कई सालों में हज यात्रा के दौरान भीड़ में यात्रियों के गुमशुदा होने या अपने ग्रुप से बिछड़ने की घटनाएं सामने आई थीं. इस बार स्मार्ट वॉच से हज यात्रियों की लोकेशन की जानकारी हमेशा बनी रहेगी.

430 हज यात्री प्रति फ्लाइट से जाएंगे: राजस्थान से हाजियों का पहला जत्था 20 अप्रैल को रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगा. 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रतिदिन एक-एक फ्लाइट सऊदी अरब के मदीना के लिए उड़ान भरेगी. राजस्थान में पहली बार बड़ी फ्लाइट के जरिए हज यात्री जाएंगे. एक फ्लाइट में 430 यात्री हज के लिए रवाना होंगे. 3,870 हज यात्री फ्लाइट से जाएंगे, जबकि राजस्थान के 200 हज यात्री अलग-अलग राज्यों से जाएंगे.

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