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Haj Yatra 2026 : 5 जून से शुरू होगी वतन वापसी, पहली फ्लाइट से 430 हज यात्री आएंगे जयपुर

5 जून को रात 8:30 बजे 430 यात्रियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी पहली फ्लाइट.

Haj Yatra 2026
सऊदी अरब में हज के दौरान राजस्थान के हज यात्री (सोर्स : राजस्थान हज कमेटी जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: हज यात्रा 2026 के मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब गए राजस्थान के हज यात्रियों की अब 5 जून से वतन वापसी शुरू होगी. हज यात्रा मुकम्मल करने के बाद हाजियों का पहला जत्था 5 जून को रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा. 430 हज यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी.

पहली फ्लाइट में जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, बीकानेर जैसे जिलों के हज यात्री आ रहे हैं. वहीं, हज यात्रियों की वतन वापसी को लेकर उनके परिजन भी खुश हैं हाजियों को लेने के लिए बड़ी संख्या में परिजन भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे.

9 फ्लाइट के जरिए 3 हजार से ज्यादा हज यात्री आएंगे जयपुर : वहीं, 5 जून से लेकर 13 जून तक 9 फ्लाइट के जरिए 3780 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और यहां से फिर अपने-अपने जिलों के लिए रवाना हो जाएंगे. हाजियों की वापसी को देखते हुए राजस्थान हज कमेटी ने भी हाजियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं.

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जेद्दा से जयपुर आएगी फ्लाइट : वहीं, राजस्थान हज कमेटी के मुख्य ट्रेनर और पूर्व सदस्य हाजी शाहिद का कहना है कि इस बार 20 अप्रैल से हाजियों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था. जयपुर एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट मदीना एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब वतन वापसी के समय तमाम फ्लाइट जेद्दा एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट आएंगे.

उन्होंने बताया कि 3780 हज यात्री 9 फ्लाइट के जरिए जयपुर एयरपोर्ट आएंगे तो वहीं राजस्थान के 1000 से ज्यादा हज यात्री ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों के कोटे में हज पर गए थे. इनमें दिल्ली से 449, अहमदाबाद से 235 और मुंबई से 420 हज यात्री गए थे, उनकी भी वतन वापसी 5 जून से ही शुरू होगी.

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हर हाजी को दिया जाएगा 5 लीटर जमजम का पानी : हाजी शाहिद का कहना है कि हज से लौट रहे हाजियों को जयपुर एयरपोर्ट पर ही पवित्र जमजम का 5 लीटर पानी जयपुर एयरपोर्ट पर ही दिया जाएगा. इसके लिए हज कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. वहीं, दूर-दराज के हज यात्रियों को आराम करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास ही विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं, जहां वे कुछ देर आराम करने के बाद अपने परिजनों के साथ अपने-अपने जिलों के लिए प्रस्थान करेंगे.

हाजी शाहिद का कहना है, राजस्थान से 9 फ्लाइट के जरिए हज पर गए हज यात्रियों में 1790 पुरुष और 1730 महिला हैं. वहीं, हज यात्रा के दौरान हाजियों की सेवा के लिए खादिमूल हुज्जाज (हजसेवक) भी हज कमेटी की ओर से भेजे गए थे.

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