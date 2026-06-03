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Haj Yatra 2026 : 5 जून से शुरू होगी वतन वापसी, पहली फ्लाइट से 430 हज यात्री आएंगे जयपुर

सऊदी अरब में हज के दौरान राजस्थान के हज यात्री ( सोर्स : राजस्थान हज कमेटी जयपुर )

जयपुर: हज यात्रा 2026 के मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब गए राजस्थान के हज यात्रियों की अब 5 जून से वतन वापसी शुरू होगी. हज यात्रा मुकम्मल करने के बाद हाजियों का पहला जत्था 5 जून को रात 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा. 430 हज यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी. पहली फ्लाइट में जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, बीकानेर जैसे जिलों के हज यात्री आ रहे हैं. वहीं, हज यात्रियों की वतन वापसी को लेकर उनके परिजन भी खुश हैं हाजियों को लेने के लिए बड़ी संख्या में परिजन भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे. 9 फ्लाइट के जरिए 3 हजार से ज्यादा हज यात्री आएंगे जयपुर : वहीं, 5 जून से लेकर 13 जून तक 9 फ्लाइट के जरिए 3780 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और यहां से फिर अपने-अपने जिलों के लिए रवाना हो जाएंगे. हाजियों की वापसी को देखते हुए राजस्थान हज कमेटी ने भी हाजियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं. पढ़ें : हज यात्रियों से अतिरिक्त 10 हजार हवाई किराया वसूलने पर शिया महासभा ने जताई नाराजगी, कही ये बात जेद्दा से जयपुर आएगी फ्लाइट : वहीं, राजस्थान हज कमेटी के मुख्य ट्रेनर और पूर्व सदस्य हाजी शाहिद का कहना है कि इस बार 20 अप्रैल से हाजियों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था. जयपुर एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट मदीना एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब वतन वापसी के समय तमाम फ्लाइट जेद्दा एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट आएंगे.