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हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ​​स्मार्ट वॉच से मिलेगी सहूलियत, सऊदी अरब पहुंचते ही खुद हो जायेगी एक्टिवेट

हज यात्रा-2026. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : हज यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. हज यात्रा के लिए आवेदन भी किये जा चुके हैं. साथ ही इस यात्रा को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं. साल 2026 की हज यात्रा अप्रैल-मई में होगी. यूपी से 18 हजार से ज्यादा यात्री हज यात्रा पर जाएंगे. इस बार हज यात्रा को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नई व्यवस्था लागू की है. हज जाने वाले यात्रियों को स्मार्ट वॉच पहनाया जाएगा. यह स्मार्ट वॉच यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. स्मार्ट वॉच भारत में काम नहीं करेगी. सऊदी अरब पहुंचते ही खुद एक्टिवेट हो जायेगी. यह जीपीएस से कनेक्ट होगी. इसमें कॉलिंग सुविधा, एसओएस इमरजेंसी बटन, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, जैसी सुविधाएं होंगी. स्वास्थ्य निगरानी में हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर और पेडोमीटर जैसी सुविधाएं भी हैं. स्मार्ट वॉच को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा. जिससे जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कंट्रोल रूम से यात्रियों की निगरानी की जा सकेगी. एसओएस बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा और सहायता टीम तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महिमा ने बताया, हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में जमा की जानी वाली धनराशि की घोषणा कर दी गई है. इस धनराशि में कैटरिंग की सुविधा नहीं है. इसे हज यात्रियों को बाद में जमा करनी होगी. उन्होंने कहा कि किचन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है. सभी हज यात्रियों को कैटरिंग के जरीए खान-पान उपलब्ध कराया जायेगा. हज कमेटी ऑफ इंडिया एक कॉमन फूड का चयन कैटरिंग सेवा के लिए विचार कर रहा है.