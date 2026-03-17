हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्मार्ट वॉच से मिलेगी सहूलियत, सऊदी अरब पहुंचते ही खुद हो जायेगी एक्टिवेट
हज यात्रा को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नई व्यवस्था लागू की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:49 PM IST
रायबरेली : हज यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. हज यात्रा के लिए आवेदन भी किये जा चुके हैं. साथ ही इस यात्रा को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं. साल 2026 की हज यात्रा अप्रैल-मई में होगी. यूपी से 18 हजार से ज्यादा यात्री हज यात्रा पर जाएंगे.
इस बार हज यात्रा को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नई व्यवस्था लागू की है. हज जाने वाले यात्रियों को स्मार्ट वॉच पहनाया जाएगा. यह स्मार्ट वॉच यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
स्मार्ट वॉच भारत में काम नहीं करेगी. सऊदी अरब पहुंचते ही खुद एक्टिवेट हो जायेगी. यह जीपीएस से कनेक्ट होगी. इसमें कॉलिंग सुविधा, एसओएस इमरजेंसी बटन, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, जैसी सुविधाएं होंगी. स्वास्थ्य निगरानी में हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर और पेडोमीटर जैसी सुविधाएं भी हैं.
स्मार्ट वॉच को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा. जिससे जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कंट्रोल रूम से यात्रियों की निगरानी की जा सकेगी. एसओएस बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा और सहायता टीम तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महिमा ने बताया, हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में जमा की जानी वाली धनराशि की घोषणा कर दी गई है. इस धनराशि में कैटरिंग की सुविधा नहीं है. इसे हज यात्रियों को बाद में जमा करनी होगी.
उन्होंने कहा कि किचन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है. सभी हज यात्रियों को कैटरिंग के जरीए खान-पान उपलब्ध कराया जायेगा. हज कमेटी ऑफ इंडिया एक कॉमन फूड का चयन कैटरिंग सेवा के लिए विचार कर रहा है.
उन्होंने कहा कि हज-2026 में जाने वाले यात्री को उड़ान स्थल पर बुकिंग के बाद प्रपत्रों के वितरण के समय एक स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध करायी जायेगी. जिसे यात्री को अपनी कलाई पर पहनना आवश्यक होगा, इस स्मार्ट वॉच में यात्री के यात्रा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा.
उन्होंने कहा कि सभी हज यात्रियों को फ्लाइट डेट के बारे में बता दिया गया है. उड़ान तिथि से दो दिन पहले एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट की बुकिंग कंफर्म कराना आवश्यक होगा. बुकिंग कंफर्म कराने के लिए यात्री अपने सगे-सम्बन्धी को भेजकर भी करा सकते हैं. उड़ान तिथि से 24 घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट पहुंचना होगा.
उन्होंने बताया, हज यात्री को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हज सुविधा ऐप एवं नुसुक ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है. बिना नुसुक ऐप के मदीने में रियाजु जन्नाह हेतु पंजीकरण संभव नहीं होगा. जिन हज यात्रियों ने अपने नंबर की जगह पर किसी अन्य सगे-सम्बन्धी/एजेंट का नंबर दिया तो वे अपना नंबर रजिस्टर्ड करा लें. नहीं तो हज यात्रा के दौरान दिक्कत हो सकती है.
जानते हैं हज क्या होता है?
इस्लाम के अनुसार हज को पांचवा फर्ज माना गया है. इस्लामी कैलेंडर की मानें तो यह साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है, जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अंतिम महीने, ज़ुल हिजाह की 8वीं और 13वीं तारीख के बीच होता है. ऐसा कहा जाता है कि हर मुसलमान को अपने जीवनकाल में एक बार जरूर करना होता है.
जानिए हज में क्या-क्या करते हैं
- एहराम बांधना- नीयत करना और सफेद वस्त्र पहनना
- तवाफ करना- काबा शरीफ के सात चक्कर लगाना
- सई करना- सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच भी 7 चक्कर लगाना.
- जिलहिज्जा- शैतान को पत्थर मारना मतलब कुर्बानी देना
- मुझदलिफा में रात गुजारना
- तवाफ-ए-इफाजा-तवाफ-ए-विदा
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