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हज यात्रियों को बड़ी राहत, अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त

हज यात्रियों को बड़ी राहत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: हज कमेटी आफ इंडिया, मुंबई की ओर से सर्कुलर-6 के जरिए बड़ी राहत भरी सूचना दी गई है. हज-2027 के लिए प्रोवीजनली चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि 1,52,300 रुपये जमा करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है. पहले यह तिथि 10 अगस्त 2026 थी, जिसे संशोधित कर अब 17 अगस्त 2026 कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि हर चयनित हज यात्री को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित राशि हज कमेटी आफ इंडिया, मुंबई के खाते में जमा करानी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 17 अगस्त तक किसी आवेदक ने पहली किस्त जमा नहीं की, तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा. दरअसल, 10 अगस्त की पुरानी समय सीमा तक बड़ी संख्या में हज यात्री यह राशि जमा नहीं कर पाए थे, जिसे देखते हुए हज कमेटी आफ इंडिया ने देशभर के हाजियों को सहूलियत देते हुए तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. कमेटी के मुताबिक यह उन यात्रियों के लिए एक अहम मौका है, जो अब तक पहली किस्त जमा नहीं कर सके थे. सचिव मोहम्मद तारिक ने आवेदकों की सुविधा के लिए भुगतान से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी साझा किए हैं.