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हज यात्रियों को बड़ी राहत, अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त

अग्रिम धनराशि 1,52, 300 रुपये जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 थी, जिसे संशोधित कर 17 अगस्त 2026 कर दिया गया है.

हज यात्रियों को बड़ी राहत
हज यात्रियों को बड़ी राहत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: हज कमेटी आफ इंडिया, मुंबई की ओर से सर्कुलर-6 के जरिए बड़ी राहत भरी सूचना दी गई है. हज-2027 के लिए प्रोवीजनली चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि 1,52,300 रुपये जमा करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है. पहले यह तिथि 10 अगस्त 2026 थी, जिसे संशोधित कर अब 17 अगस्त 2026 कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि हर चयनित हज यात्री को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित राशि हज कमेटी आफ इंडिया, मुंबई के खाते में जमा करानी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 17 अगस्त तक किसी आवेदक ने पहली किस्त जमा नहीं की, तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा.

दरअसल, 10 अगस्त की पुरानी समय सीमा तक बड़ी संख्या में हज यात्री यह राशि जमा नहीं कर पाए थे, जिसे देखते हुए हज कमेटी आफ इंडिया ने देशभर के हाजियों को सहूलियत देते हुए तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. कमेटी के मुताबिक यह उन यात्रियों के लिए एक अहम मौका है, जो अब तक पहली किस्त जमा नहीं कर सके थे.

सचिव मोहम्मद तारिक ने आवेदकों की सुविधा के लिए भुगतान से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी साझा किए हैं.

चयनित हज यात्री निर्धारित धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट: https://www.hajcommittee.gov.in अथवा हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं. यह राशि भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में पे-इन-स्लिप के माध्यम से भी जमा की जा सकती है. पे-इन-स्लिप जनरेट करने की सुविधा भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा वेबसाइट www.hajcommittee.up.gov.in पर जिलेवार जारी सूची में हर कवर नंबर के सामने संबंधित बैंक रेफरेंस नंबर भी दर्ज है.

धनराशि जमा करने के बाद हज यात्रियों को जरूरी प्रपत्र जमा करने से जुड़े दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. कमेटी ने सख्त लहजे में यह भी स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में धनराशि जमा न कराने वाले चयनित यात्रियों की सीट रद्द कर दी जाएगी.

इसके साथ ही सर्कुलर में यह जानकारी भी दी गई है कि शॉर्ट हज के लिए आवेदन करने वाले सभी यात्रियों को शॉर्ट हज योजना में शामिल कर लिया गया है. ऐसे यात्रियों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा.

ये भी पढ़ें: हज-2027: यूपी से 22,510 आवेदकों का ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से चयन, 10 अगस्त तक जमा करनी है पहली किश्त

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