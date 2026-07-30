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हज-2027: यूपी से 22,510 आवेदकों का ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से चयन, 10 अगस्त तक जमा करनी है पहली किश्त

चयनित हज यात्री को पहली किश्त के रूप में जमा करने होंगे 1,52,300 रुपये

हज-2027:
हज-2027: (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:00 PM IST

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लखनऊ: हज-2027 के लिए आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के चयन के लिए गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस, मुंबई द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ आयोजित किया गया. इसके माध्यम से प्रदेश से आवेदन करने वाले कुल 22,510 आवेदकों का चयन किया गया.

हज कमेटी ने जारी की लिस्ट.
हज कमेटी ने जारी की लिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने चयनित यात्रियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चयन की सूचना भेज दी है. इसके अतिरिक्त चयनित हज यात्रियों की सूची यात्रियों की सुविधा के लिए www.hajcommittee.gov.in तथा www.hajcommittee.up.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है. सूची में प्रत्येक चयनित आवेदक का कवर नंबर एवं बैंक रेफरेंस नंबर भी अंकित किया गया है, जिससे प्रथम किश्त जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के मोहम्मद तारिक के अनुसार, प्रत्येक प्रोविजनली चयनित हज यात्री को 1,52,300 रुपये की प्रथम किश्त 10 अगस्त 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा भारतीय स्टेट बैंक के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी.

बताया कि धनराशि जमा करने के लिए पे-इन स्लिप हज कमेटी ऑफ इंडिया तथा उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. इसके अलावा चयनित आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट, हज सुविधा ऐप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रथम किश्त जमा करने के बाद प्रत्येक हज यात्री को जमा की गई पे-इन स्लिप, स्वतः हस्ताक्षरित हज आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट संबंधी घोषणा पत्र तथा मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाणपत्र (जो वेबसाइट पर उपलब्ध है) अपने लॉग-इन आईडी के माध्यम से हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.

यदि किसी हज आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय में भी दस्तावेज अपलोड कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है. वहीं, जनपद स्तर पर संबंधित यात्री हज ई-सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

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