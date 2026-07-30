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हज-2027: यूपी से 22,510 आवेदकों का ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से चयन, 10 अगस्त तक जमा करनी है पहली किश्त

हज-2027: ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: हज-2027 के लिए आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के चयन के लिए गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस, मुंबई द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ आयोजित किया गया. इसके माध्यम से प्रदेश से आवेदन करने वाले कुल 22,510 आवेदकों का चयन किया गया. हज कमेटी ने जारी की लिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने चयनित यात्रियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चयन की सूचना भेज दी है. इसके अतिरिक्त चयनित हज यात्रियों की सूची यात्रियों की सुविधा के लिए www.hajcommittee.gov.in तथा www.hajcommittee.up.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है. सूची में प्रत्येक चयनित आवेदक का कवर नंबर एवं बैंक रेफरेंस नंबर भी अंकित किया गया है, जिससे प्रथम किश्त जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के मोहम्मद तारिक के अनुसार, प्रत्येक प्रोविजनली चयनित हज यात्री को 1,52,300 रुपये की प्रथम किश्त 10 अगस्त 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा भारतीय स्टेट बैंक के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी.