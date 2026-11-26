हज 2027 का सफर हो सकता है महंगा, राजस्थान के यात्रियों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
जयपुर से हज-2026 में प्रति यात्री 3.80 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2027 में खर्च बढ़कर 4.37 से 4.56 लाख रुपए तक पहुंच सकता है.
Published : November 26, 2026 at 10:35 AM IST
जयपुर: हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे राजस्थान के हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. इस बार हज यात्रा पिछले साल के मुकाबले महंगी होने के आसार हैं. हवाई किराया, सऊदी अरब में आवास, परिवहन, वीजा, बीमा और अन्य सेवाओं की दरों में बदलाव के चलते प्रति यात्री खर्च में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है.जयपुर से हज-2026 में प्रति यात्री करीब 3.80 लाख रुपए खर्च हुए थे. इस बार यह खर्च बढ़कर करीब 4.37 लाख से 4.56 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. यात्रियों को करीब 57 हजार से 76 हजार रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं.हज कमेटी के अनुसार, अभी अंतिम किराया और पैकेज तय नहीं हुआ है. सऊदी अरब में होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य व्यवस्थाओं की दरें तय होने के बाद ही फाइनल खर्च सामने आएगा. ऐसे में हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है.
हवाई किराया, आवास और परिवहन की दरों में बदलाव से बढ़ेगा खर्च: हज यात्रा के खर्च में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह हवाई किराया, सऊदी अरब में आवास, परिवहन, वीजा, बीमा और अन्य सेवाओं की दरों में बदलाव है. इन सभी मदों में होने वाले बदलाव का असर प्रति यात्री कुल खर्च पर पड़ेगा. हज-2026 में जयपुर से जाने वाले प्रति यात्री का कुल खर्च करीब 3.80 लाख रुपए दर्ज किया गया था. इसमें 1,18,744 रुपए हवाई किराए के शामिल थे. इस बार 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी का अनुमान है. यह बढ़ोतरी होती है तो प्रति यात्री खर्च करीब 4.37 लाख से 4.56 लाख रुपए तक पहुंच सकता है. इस हिसाब से पिछले साल के मुकाबले एक हज यात्री को करीब 57 हजार से 76 हजार रुपए तक अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि हज-2027 के लिए अंतिम खर्च का निर्धारण दरों और यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं के अनुसार होगा. वही, राजस्थान हज कमेटी के निवर्तमान चेयरमैन और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि हज यात्रा खर्च में बढ़ोतरी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस मामले में आज ही सेंट्रल हज कमेटी से बात करेंगे. साथ ही केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि वो राजस्थान के हज यात्रियों के मामले में दखल दें और जो रियायत दी जा सकती है, उसके लिए केंद्रीय हज कमेटी को निर्देश जारी करे.
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राजस्थान से 5,919 हज यात्रियों का चयन, जयपुर सबसे आगे: हज-2027 के लिए राजस्थान से कुल 5,919 हज यात्रियों का चयन किया गया है. प्रदेश से प्राप्त सभी आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं. किसी भी आवेदक को प्रतीक्षा सूची में नहीं रहना पड़ा. चयनित हज यात्रियों में 2,959 पुरुष और 2,960 महिलाएं शामिल हैं. पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है. जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, जयपुर से सबसे अधिक 1,210 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जोधपुर 992 आवेदनों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में हज यात्रा के लिए जयपुर और जोधपुर से सबसे अधिक लोगों ने आवेदन किया है.
तीन साल पहले बंद हुई एयरपोर्ट पर मिलने वाली 2,100 रियाल की व्यवस्था: हज यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बदलाव हुआ है. सऊदी अरब में खर्च के लिए एयरपोर्ट पर मिलने वाले 2,100 रियाल की व्यवस्था तीन साल पहले ही बंद की जा चुकी है. इसके साथ ही वहां किचन की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है.ऐसे में हज यात्रियों को यात्रा के दौरान खर्च और सुविधाओं को लेकर पहले से ही तैयारी करनी पड़ रही है. इस बार यात्रा खर्च में संभावित बढ़ोतरी के साथ इन सुविधाओं में बदलाव भी जायरीन के बजट पर असर डाल सकता है.
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टोंक रुबात में ठहरने की सुविधा होगी सीमित: राजस्थान के हज यात्रियों के लिए मक्का में टोंक रियासत की ओर से बनवाई गई टोंक रुबात में ठहरने की सुविधा इस बार सीमित रहेगी. करीब 100 वर्ष पहले टोंक रियासत की बेगमों ने हज यात्रियों के लिए ये हवेलियां बनवाई थीं. इन हवेलियों में पात्र हज यात्रियों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया जाता रहा है. सऊदी अरब के नए नियमों के चलते अब इन रुबात की क्षमता घटा दी गई है. ऐसे में केवल टोंक जिले और पूर्व टोंक रियासत क्षेत्र के हज यात्रियों को ही यहां प्राथमिकता मिल सकेगी. इससे अन्य जिलों से जाने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं.
पौने दो साल से नई हज कमेटी का इंतजार: मामले में राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद का कहना है कि पौने दो साल से राज्य हज कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ है. फरवरी 2022 में अमीन कागजी कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे.हज कमेटी अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2025 में ही पूरा हो चुका है. कार्यकाल समाप्त हुए करीब एक वर्ष नौ माह बीत जाने के बावजूद नई कमेटी का गठन नहीं हो सका है. ऐसे में हज यात्रा की तैयारियों और हज यात्रियों से जुड़े मुद्दों पर असर पड़ रहा है. हाजी शाहिद मोहम्मद ने कहा कि नई कमेटी का गठन जरूरी है, ताकि हज यात्रा की तैयारियों को समय पर पूरा किया जा सके और जायरीन तथा हाजियों के हितों से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान हो सके.
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