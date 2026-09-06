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हज-2027: राज्य हज इंस्पेक्टर पद के लिए इस दिन होगी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा

लखनऊ: हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई ने अपने सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया है कि हज-2027 के दौरान हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में तैनात किए जाने वाले राज्य हज इंस्पेक्टर (एस.एच.आई.) पद हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) 13 सितम्बर 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए लॉग-इन एवं सत्यापन प्रक्रिया सुबह 10:10 बजे से 11:00 बजे तक चलेगी, इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा प्रातः 11:00 बजे शुरू होकर दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी.



उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीख ने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह मानव-निरीक्षित ऑनलाइन प्रणाली (ह्यूमन-प्रॉक्टर्ड मोड) के तहत सम्पन्न होगी. अभ्यर्थी कैमरा और माइक्रोफोन युक्त डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए घर, कार्यालय या किसी भी सुविधाजनक स्थान से परीक्षा दे सकेंगे. इसके अभ्यास हेतु मॉक टेस्ट की सुविधा 10 सितम्बर को दोपहर 3:00 बजे से 11 सितम्बर की शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी.





उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों को लॉग-इन विवरण, सिस्टम की आवश्यक विशिष्टियां और परीक्षा का लिंक हज कमेटी आफ इण्डिया की ओर से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा, साथ ही इसकी सूचना मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के जरिए भी दी जाएगी.



परीक्षा का प्रारूप बताते हुए सचिव ने कहा कि यह कुल 170 अंकों की होगी, जिसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें 35 प्रश्न तथ्य आधारित और 25 प्रश्न स्थिति आधारित (सिचुएशन-बेस्ड) होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी. परीक्षा का पूरा प्रारूप और पाठ्यक्रम हज कमेटी आफ इण्डिया के सर्कुलर संख्या 7 के अनुबंध-III में देखा जा सकता है.



चयनित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल तय

हज कमेटी आफ इण्डिया के सर्कुलर में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, हज-2027 के चयनित यात्रियों की पहले चरण की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस जांच के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ने जनपद के चयनित हज यात्रियों की सुविधा हेतु अलग-अलग अस्पतालों को नामित किया है, जो कवर नम्बर के आधार पर इस प्रकार बंटे हैं.



