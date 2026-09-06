हज-2027: राज्य हज इंस्पेक्टर पद के लिए इस दिन होगी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव ने की घोषणा, अरब में मिलेगी तैनाती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 8:08 AM IST
लखनऊ: हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई ने अपने सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया है कि हज-2027 के दौरान हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में तैनात किए जाने वाले राज्य हज इंस्पेक्टर (एस.एच.आई.) पद हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) 13 सितम्बर 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए लॉग-इन एवं सत्यापन प्रक्रिया सुबह 10:10 बजे से 11:00 बजे तक चलेगी, इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा प्रातः 11:00 बजे शुरू होकर दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी.
उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीख ने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह मानव-निरीक्षित ऑनलाइन प्रणाली (ह्यूमन-प्रॉक्टर्ड मोड) के तहत सम्पन्न होगी. अभ्यर्थी कैमरा और माइक्रोफोन युक्त डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए घर, कार्यालय या किसी भी सुविधाजनक स्थान से परीक्षा दे सकेंगे. इसके अभ्यास हेतु मॉक टेस्ट की सुविधा 10 सितम्बर को दोपहर 3:00 बजे से 11 सितम्बर की शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी.
उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों को लॉग-इन विवरण, सिस्टम की आवश्यक विशिष्टियां और परीक्षा का लिंक हज कमेटी आफ इण्डिया की ओर से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा, साथ ही इसकी सूचना मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के जरिए भी दी जाएगी.
परीक्षा का प्रारूप बताते हुए सचिव ने कहा कि यह कुल 170 अंकों की होगी, जिसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें 35 प्रश्न तथ्य आधारित और 25 प्रश्न स्थिति आधारित (सिचुएशन-बेस्ड) होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी. परीक्षा का पूरा प्रारूप और पाठ्यक्रम हज कमेटी आफ इण्डिया के सर्कुलर संख्या 7 के अनुबंध-III में देखा जा सकता है.
चयनित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल तय
हज कमेटी आफ इण्डिया के सर्कुलर में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, हज-2027 के चयनित यात्रियों की पहले चरण की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस जांच के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ने जनपद के चयनित हज यात्रियों की सुविधा हेतु अलग-अलग अस्पतालों को नामित किया है, जो कवर नम्बर के आधार पर इस प्रकार बंटे हैं.
- कवर नम्बर 1–200 (UPF-202 से UPF-1260) और 201–400 (UPF-1262 से UPF-3276): डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ
- कवर नम्बर 401–550 (UPF-3277 से UPF-4724): बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
- कवर नम्बर 551–700 (UPF-4725 से UPF-6500): लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर रोड, लखनऊ
- कवर नम्बर 701–800 (UPF-6501 से UPF-7514): रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम, लखनऊ / राजकीय संयुक्त टी.बी. चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ
- कवर नम्बर 801–889 (UPF-7517 से UPF-8473): भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ
सचिव मोहम्मद तारीक ने हज यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रथम चरण की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट hajcommittee.up.gov.in पर अपलोड सर्कुलर-10 के संलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप की प्रति साथ लेकर, अपने कवर नम्बर व निर्धारित क्रम संख्या के अनुसार तय स्थान पर पहुंचें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्रिम जमा धनराशि की रसीद तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर अपने लॉग-इन के माध्यम से 15 सितम्बर 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे.
उन्होंने यात्रियों को सुझाव दिया कि प्रथम चरण का प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद भी मूल प्रमाण पत्र और जांच रिपोर्ट को सुरक्षित रखें, ताकि द्वितीय चरण की जांच के समय आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके.
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